นครบาลทลายเว็บพนันเวียดนามกลางกรุงรวบตัวผู้ต้องหา 94 รายได้ของกลางอีกเพียบ

ตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการไซเบอร์ บุกคอนโดหรูในพื้นที่ สน.มักกะสัน ทลายแก๊งเว็บพนันเวียดนาม รวบตัวผู้ต้องหา 94 รายพร้อมของกลางจำนวนมาก
วันนี้ (4 มี.ค.) พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น.พร้อม พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าตรวจค้นอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.หลังได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเปิดห้องพักเพื่อทำเป็นสำนักงาน และมีความเคลื่อนไหวของบุคคลเข้าออกตลอดเวลา เชื่อว่าจะประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ผลการตรวจสอบพบว่าอาคารสำนักงานดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิดชั้นเดียวตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคอนโดมิเนียม ลักษณะที่ตั้งปิดล็อคมิดชิดและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จากการเฝ้าตรวจตาและซุ่มสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพนักงานของสำนักงานดังกล่าวไม่ใช่คนไทย มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าออกทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดละไม่ต่ำกว่า 20 คน และหากมีการจ้างแม่บ้านชาวไทยมาทำความสะอาดก็จะสามารถทำงายได้แค่เฉพาะส่วนด้านหน้า ไม่อนุญาตเข้าในพื้นที่ของสำนักงานภายใน
ทำดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปตรวจค้นพบว่ามีชาวเวียดนามทั้งชายและหญิงจำนวน 94 คนแบ่งเป็นชาย 69 คนและหญิง 25 คน กำลังทำงานกันอยู่ภายในสำนักงานอย่างเคร่งเครียด จากการตรวจสอบพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง notebook รวมทั้งสิ้น 69 เครื่องนอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถืออีกจำนวนกว่า 500 เครื่อง โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์สัญชาติเวียดนาม มีการให้บริการทั้งพนันฟุตบอลและการพนันรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงยอดเงินเข้าออก โดยที่เป็นสกุลเงินดองของเวียดนาม ชุดปฏิบัติการจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน
จากแนวทางการสืบสวนทราบว่าสำนักงานแห่งนี้เป็นพื้นที่ปล่อยเช่า ที่ผ่านมามีบริษัทเอกชนหลายแห่งเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดกิจการ ต่อมาได้มีกลุ่มชาวเวียดนามเข้ามาติดต่อเช่าช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไว้ได้ให้การผ่านล่าม ว่า สำนักงานนี้ โยกย้ายเครือข่ายถิ่นฐานมาจากเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม พนักงานทั้งหมดจะได้มาจากการสรรหาลูกจ้างทางกลุ่มไลน์ มีรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาทไทย ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งบางส่วนก็เต็มใจมาทำงานในขณะที่มีบางส่วน ถูกเพื่อนชวนและโดนบังคับให้ทำโดยไม่เต็มใจ
ส่วนการดำเนินกิจการที่สำนักงานแห่งนี้เปิดตลอด 24 ชั่วโมงมีพนักงานหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาทำงานจำนวน 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งมีรถรับส่งพนักงานเวียดนามกลับไป กลับมายังที่พักด้วย โดยขณะนี้ในกลุ่มผู้ต้องหายังไม่มีใครยอมซัดทอดว่าผู้เป็นหัวหน้าคือใคร เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรและความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ ก่อนคุมตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.