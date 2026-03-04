”ผอ.อผศ.“ ขานรับนโยบายประหยัดพลังงานรัฐบาล สั่ง ยกเลิกประชุมนอกสถานที่ อผศ. ทันที

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2569 ที่องค์การส่งข้อทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) มีคำสั่งยกเลิกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง อผศ. นอกสถานที่ ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้โดยทันที เพื่อขานรับนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการของ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ที่ประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ภายใต้สถานการณ์โลกที่ผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
กระทรวงกลาโหมได้กำชับทุกหน่วยให้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางรัฐบาล โดยมุ่งลดภาระงบประมาณด้านพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกำลังพล เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อภาษีประชาชน
สำหรับ อผศ. จะปรับรูปแบบการประชุมให้เหมาะสม อาทิ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ หรือการจัดประชุมภายในสถานที่ราชการ เพื่อให้การบริหารงานยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
การสั่งการครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของผู้บริหาร อผศ. ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบของกระทรวงกลาโหม ที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ