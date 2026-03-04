ทลายเครือข่ายเว็บพนัน ใช้บัญชีม้ารับโอนฟอกเงินผ่านคริปโต พบยอดหมุนเวียนกว่า 2.4 พันล้าน

ตร.ไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” ใช้บัญชีม้ารับโอนฟอกเงินผ่านคริปโต พบมียอดหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท
วันนี้ (4 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง รอง จตร.ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” ใช้บัญชีม้ารับโอนเงินฟอกผ่านคริปโต พบมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ตรวจสอบพบเว็บไซต์ “BANKKOK1688” มียอดสมาชิกกว่า 1 หมื่นราย เปิดมานานกว่า 1 ปี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 2,400 ล้านต่อปี ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล็อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในรูปแบบอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถแจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรง และมีแอดมินของเว็บไซต์ ช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ เช่น กรณีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร การทำธุรกรรมทางการเงิน การให้คำแนะนำเชิญชวน ให้เล่นการพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ดังกล่าว
ต่อมา พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พ.ต.ท.สุภารัตน์ คำอินทร์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พร้อมทีมสืบสวน ร่วมกันทำการสืบสวนพบว่าเครือข่ายเว็บพนันรายนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ โดยใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินเข้าจากลูกค้า โอนเงินจ่ายคืนลูกค้าหน้าเว็บ และบัญชีสำหรับยักย้ายถ่ายเทเพื่อฟอกเงิน ผ่านไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 บัญชี ในลักษณะปกปิดอำพรางเส้นทางการเงิน
โดยหลังจากทราบผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิด จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการทั้งหมด 18 ราย โดยติดตามจับกุมได้แล้ว 6 ราย ประกอบด้วย นายคิรินทร์ จันทร์หอม อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายภาณุพล เงากระจ่าง อายุ 20 ปี เจ้าของบัญชีรับจ่ายโอนหน้าเว็บ จับกุมได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.เบญจวรรณ พงษ์ละคร อายุ 40 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ กรุงเทพฯ นายเชาวฤทธิ์ แสงสุข อายุ 43 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ จ.ชัยนาท นายชัยอนันต์ หัสดี อายุ 19 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.เพชรบุรี และนายศิวรา ศิริกระจาย อายุ 27 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.สระแก้ว
จากการสอบสวนนายคิรินทร์ หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญ ซึ่งเป็นบัญชีปลายทางพบข้อมูลว่าได้เปิดบัญชีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดังแห่งหนึ่ง) เพื่อแลกกับค่าตอบแทน โดยเข้ากระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยการสแกนใบหน้า ก่อนนำบัญชีธนาคารพร้อมโทรศัพท์มือถือส่งมอบให้เพื่อนชาวกัมพูชาไปใช้งาน จากนั้นบัญชีดังกล่าวถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากเว็บพนัน เพื่อนำไปซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีในมูลค่า 59 ล้านบาท ก่อนที่จะโอนต่อไปยังกระดานเทรดต่างประเทศ (Binance) เพื่อแปรสภาพทรัพย์สินหรือในลักษณะเป็นการฟอกเงินให้ยากต่อการติดตาม
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน