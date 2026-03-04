เหยื่อร้อง ป. อดีตนางเอกดังตุ๋นลงทุนสร้างซีรีย์วาย เสียหายกว่า 10 ล้าน

เหยื่อร้องกองปราบ ถูกอดีตนางเอกละครดัง หลอกร่วมลงทุนสร้างละครซีรีย์วาย ก่อนทิ้งงานทำเสียหาย 10 ล้านบาท
วันนี้ ( 4 มี.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือ จ่าคิงส์ สะพานใหม่ พากลุ่มผู้เสียหาย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. หลังถูกอดีตนางเอกละครชื่อดัง หลอกชักชวนลงทุนละครทีวีซีรีส์วาย อ้างผลตอบแทนสูง แต่สุดท้ายซีรีส์เรื่องดังกล่าวกลับไม่ได้ออกอากาศจริง รวมถึงถ่ายทำไม่แล้วเสร็จ และ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ตามที่ตกลงกันไว้ สร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
นางน้อง (นามสมมติ) หนึ่งในผู้เสียหาย อายุ 34 ปี กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2565 ได้รู้จักกับ อดีตนักแสดงหญิง อักษรย่อ ร. ผ่านเพื่อนสามี ก่อนนักแสดงหญิงท่านนี้จะอ้างตัวว่าเป็นนายหน้าหานายทุนให้กับบริษัทผลิตซีรีส์เรื่องหนึ่ง อ้างกับตนว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อซีรีส์ออกอากาศและได้เรตติ้งดี พร้อมกันนี้ยังพาไปพูดคุยกับบริษัทผู้จัดทำซีรีส์เรื่องดังกล่าว รวมทั้งพาไปดูกองถ่ายซีรีส์ ซึ่งพบว่าถ่ายทำจริง ดูน่าเชื่อถือ และนักแสดงก็มีชื่อเสียง นั่นจึงทำให้ตนมั่นใจและตัดสินใจร่วมลงทุนกับซีรีส์ โดยร่วมลงทุนไปกว่า 10 ล้านบาท แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า 3 ปี ซีรีส์เรื่องดังกล่าวกลับยังไม่ได้ออกอากาศ อีกทั้งยังทราบว่า ถ่ายทำไม่จบ ตนจึงเริ่มเอะใจ พยายามทวงถามขอเงินลงทุนกลับคืน แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยง ก่อนจะตัดขาดการติดต่อไป ที่ผ่านมานอกเหนือจากตน ทราบว่ายังมีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้นำเงินมาร่วมลงทุนอีกหลายราย
นางน้อง กล่าวต่อว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเป็นอย่างมาก ต้องกลายเป็นหนี้สิ้น เพราะเอาบ้านไปค้ำกู้เงินธนาคารมาลงทุน หลังเกิดเรื่องต้องทะเลาะกับสามีจนอย่าร้าง ไม่มีเงินส่งเสียลูก จากเดิมที่ให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชน ตอนนี้ต้องมาเรียนโรงเรียนวัด เพราะเงินจะซื้อข้าวยังไม่มี ในวันนี้ตนจึงตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบ เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับ อดีตนักแสดงหญิงคนดังกล่าว และ บริษัทผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไว้ประกอบการพิจารณาควบคู่พยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป