ศาลอาญากรุงเทพใต้จำคุก 2 ปี ปรับ 6 หมื่น "ปู-มัณฑนา" หมิ่นประมาท "ลูกหมี" ให้รอลงอาญา

ศาลอาญากรุงเทพใต้จำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท "ปู-มัณฑนา" หมิ่นประมาท "ลูกหมี"แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี
ที่ห้องพิจารณาคดี 403 ศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 มี.ค. ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ 442/2568 ที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือลูกหมี ดารานางแบบชื่อดัง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางมัณฑนา หิมะทองคำ หรือปู-มัณฑนาดารานักแสดงชื่อดัง เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
วันนี้ ปู-มัณฑนา เดินทางมาพร้อมทนายความ ขณะที่ลูกหมีได้ส่งทนายความมาฟังคำพิพากษาแทน
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยได้กล่าวหาโจทก์ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องการปล่อยกู้เงิน แต่จำเลยไม่มีหลักฐานใด ๆ มาแสดงว่าโจทก์ปล่อยเงินกู้หรือปล่อยดอกเบี้ยผู้อื่นจริงหรือไม่ การกระทำของจำเลยไม่ได้กระทำไปโดยสุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ จำเลยมีเจตนาใส่ความให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328,393 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาอันเป็นโทษหนักสุด ลงโทษจำคุก 2 ปีปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา 1 ปี โดยให้มารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง และทำงานบริการสังคมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง