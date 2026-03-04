ป.หิ้ว "ลุงสนม" สัปเหร่อหื่น!ฝากขังศาลอาญาผัดแรก

กองปราบคุมตัว "ลุงสนม" สัปเหร่อหื่น!ลวนลามผู้เสียหายขณะทำพิธีแก้คุณไสย ฝากขังศาลอาญาผัดแรก ด้านเจ้าตัวเครียด ปัดตอบคำถามสื่อมวลชน
วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อเวลา 10.30 น. พนักงานสอบสวน กองปราบปรามได้ทำการเบิกตัว นายสนม อายุ 82 ปี หรือ หรือลุงสนม สัปเหร่อวัดดัง จ.อ่างทอง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในคดี"กระทำอนาจาร ต่อหน้าธารกำนัล" ออกจากห้องคุมขังอาคารศูนย์รับแจ้งความ เพื่อนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญาตามขั้นตอนกฎหมาย ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบปากคำในชั้นสอบสวน
โดยระหว่างที่เจ้าหนาที่กำลังควบคุมตัว นายสนม เดินออกจากตัวอาคารเพื่อพาไปขึ้นรถที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้า เผยให้เห็นสภาพร่างกายของนายสนม ที่อิดโรยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลพวงจากความเครียดที่ถูกจับกุมดำเนินคดี
นอกจากนี้เจ้าตัวยังเลี่ยงที่จะตอบคำถามจากสื่อมวลชน ที่พยายามสอบถามถึงเรื่องราว ๆ ต่างที่เกิดขึ้น ก่อนจะรีบเดินขึ้นรถไปในทันที