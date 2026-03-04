จับแล้ว 7 ราย แก๊งชายฉกรรจ์อุ้มฆ่าเผา ผจก.บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ เร่งล่าตัวอีก 2

ตำรวจจับกลุ่มชายฉกรรจ์ได้แล้ว 7 ราย หลังร่วมกันอุ้ม ผจก.บริษัทขายเครื่องมือแพทย์จากบ่อตกกุ้งย่านรัชดา ไปฆ่าเผาทิ้งในบ้านร้าง จ.ลพบุรี เร่งติดติดตัวอีก 2 ราย
จากกรณีญาติของนายรุทธ์ หรือท็อป ผู้จัดการ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เข้าแจ้งความที่ สน.สุทธิสาร เพราะไม่สามารถติดต่อนายรุทธ์ ได้ เนื่องจากนายรุทธ์ ขับรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีอาร์วี สีขาว ออกไปจากคอนโดย่านสุทธิสารในช่วงเช้ามืดของ วันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมาทำให้กังวลว่า จะเกิดอันตราย
ต่อมาหลังรับแจ้ง พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตาม กระทั่งพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ บันทึกภาพนายบี ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์หลายคน ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังพาตัวไป
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดสืบสวน กก.สส.บก.น.2 ชุด บก.สส.บช.น. และตำรวจ สภ.ชัยบาดาล นำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณห้องน้ำในบ้านร้างแห่งหนึ่ง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี หลังรับแจ้งว่าพบศพนายรุทธ์ อายุ 45 ปี ผู้จัดการแผนกห้องแล็บอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา
โดยสภาพศพลักษณะคล้ายถูกเผาร่างจนไหม้เกรียม แต่ยังระบุไม่ได้ว่าผู้เสียชีวิตถูกเผาอำพรางในจุดเกิดเหตุ หรือเป็นการนำศพมาทิ้ง โดยตำรวจได้ส่งศพไปตรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
โดยคดีนี้แม่ของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.สุทธิสาร โดยระบุว่า ขาดการติดต่อจากลูกชายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยการสืบสวนของตำรวจ พบว่า ผู้เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ต้องหาจับตัวไป ขณะที่หลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด พบรถยนต์สีขาวของผู้เสียชีวิต มาจอดที่บริเวณลานจอดบ่อตกกุ้งกลางซอยรัชดา 18 กรุงเทพฯ จากนั้นพบว่ามีรถยนต์สีบรอนด์ มาจอดรอทางเข้าบ่อตกกุ้ง จากนั้นมีรถจักรยานยนต์ขับตามมา
ทั้งนี้ ชาย 4 คนได้ออกมาจากรถ ก่อนอุ้มผู้เสียชีวิตขึ้นรถยนต์สีบรอนด์ขับออกไป กระทั่งพบศพที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง จ.ลพบุรี
จากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด 9 คน หลังเกิดเหตุสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 7 คน เร่งติดตามอีก 2 คน