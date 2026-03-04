"ทนายตั้ม” ขึ้นศาลซักค้านพยานโจทก์คดีฉ้อโกง"เจ๊อ้อย" "ปานเทพ" ย้ำผลคดีแพ่งไม่กระทบคดีอาญา

“ทนายตั้ม”ขึ้นศาลซักค้านคดี ฉ้อโกง"เจ๊อ้อย" ด้าน ”อ.ปานเทพ“ชี้ผลคดีเเพ่งสั่งคืนทรัพย์ ไม่กระทบคดีอาญา
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 4 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดเเรก คดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเเละ น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย โจทก์เเละโจทก์ร่วม ยื่นฟ้องนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ,นางปทิตตา เบี้ยบังเกิด หรือ เดือน ภรรยาของทนายตั้ม และ น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ หรือ ดาว พี่สาวของภรรยาทนายตั้ม กับพวก รวม 7 รายเป็นจำเลยในความผิดฐาน ฉ้อโกง , ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ , ฟอกเงิน และ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน
ช่วงเช้าวันนี้ น.ส.จตุพร หรือ เจ๊อ้อย เดินทางมาถึงศาลอาญา ประมาณ 08.40 น. ด้วยท่าทีมั่นใจ แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นอกจากนี้นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธาน มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่ได้เดินทางมายังศาลเพื่อให้กำลังใจเจ๊อ้อย รวมถึงสังเกตการณ์ โดยบอกว่าคดีนี้แบ่งออกเป็น 2 ศาล ศาลแพ่ง และ ศาลอาญา ซึ่งศาลแพ่ง ได้มีคำสั่งยกคำร้อง และสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 71 ล้านบาท ที่ถูก ปปง. อายัดให้คืนกับทนายตั้ม เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ทนายตั้มมีพฤติการณ์ฉ้อโกง อันเป็นปกติธุระอันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน
นายปานเทพ กล่าวว่า อัยการสืบพยานเพียง 1 ปาก ซึ่งเป็นพนักงานเอกสารของ ปปง. เท่านั้น ไม่ใช่ฝ่ายสืบสวน ตนมองว่า เป็นข้อที่ทำให้คดีอ่อน และไม่ปรากฏว่าอัยการไม่ได้ซักค้านทนายตั้มและภรรยา แต่ผลการตัดสินของแพ่ง ไม่ได้ส่งผลทางคดีของอาญา ซึ่งผลของอาญา จะสามารถเปลี่ยนแปลงผลของแพ่งได้และการเบิกความในวันนี้เจ้อ้อยจะเป็นปากแรกในการเบิกความ
สำหรับคดีอาญา ที่โจทก์ยื่นฟ้องนั้นมีจำเลย 7 คน ประกอบด้วยทนายตั้ม ,ภรรยา ,พี่สาวภรรยา ,นายนุ ,น.ส.สา ภรรยานายนุ และ พนักงานโชว์รูมรถยนต์ อีก 2 ราย
โดยในคดีอาญามีการแบ่งฟ้องไปทั้งหมด 3 ส่วน คือ กลุ่มทนายตั้ม ภรรยาและพี่สาวภรรยา กลุ่ม นุ เเละสา และกลุ่มพนักงาน โชว์รูม ซึ่งทั้ง 4 คน ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน 39 ล้านบาท ได้มารับสารภาพ 2 ปาก และมีการชดใช้เงินจำนวน 19 ล้านบาท และอีก 2 ปาก ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถและออกใบเกินราคา ก็มารับสารภาพแล้ว ฉะนั้น 4 ปากได้สารภาพและศาล ได้ตัดสินแล้วอยู่ระหว่างที่ พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์
ส่วนกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยา ต้องพิสูจน์ ในเรื่องของการหลอกลงทุนหวยออนไลน์ ส่วนนี้ยังไม่มีการสารภาพ และต้องนำสืบกันอีก
นายปานเทพ กล่าวว่า หากกลุ่มทนายตั้มมีการรับสารภาพ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการลดโทษ ฉะนั้นวันนี้ต้องดูท่าทีของจำเลย ว่าจะมีท่าทียังไงส่วนการนัดสืบพยานโจทก์ ศาลนัดสามวันติด คือวันที่ 4-6 มีนาคม
จากการโทรสอบถามนายพินิจ ลักษณวิศิษฏ์ ทนายความของทนายตั้ม ระบุว่าวันนี้ศาลต้องเบิกตัวทนายตั้มมาจากเรือนจำ และทนายตั้มจะเป็นคนถามซักค้านฝ่ายโจทก์ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำได้เนื่องจากตัวจำเลยมีความรู้ด้านกฎหมาย และทนายตั้ม สามารถซักค้านโจทก์ด้วยชุดนักโทษเรือนจำ และคาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันในการสืบพยานโจทก์
โดยระหว่างที่ทนายตั้มเดินเข้าห้องพิจารณาคดี จากเรือนจำ พบว่าทนายตั้ม เดินมากับภรรยา และมีท่าทีมั่นใจ สวมชุดเรือนจำ เปลี่ยนเสื้อยืดสีครีมคราบแดงที่ไหล่ซ้าย ใส่กางเกงวอร์มขาวยาวสีดำ ที่ข้อเท้ามีโซ่ตรวน ซึ่งทนายตั้มมีลักษณะซูบผอมลง จากการสอบถามระบุน้ำหนักลดไปหลายกิโลกรัม แต่ยังทักทายสื่อมวลชนที่รอหน้าห้องพิจารณาคดี ก่อนจะเดินเข้าห้องพิจารณาคดี เพื่อดำเนินการสืบพยาน