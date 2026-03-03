มาฆบูชานานาชาติ องค์กรพุทธ 19 ประเทศร่วมมอบโล่พระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ พร้อมจุดประทีป 2 แสนดวงรำลึกวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 อีกทั้งเป็นวาระ 56 ปี ของการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย คณะศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โล่เกียรติยศจากกรรมการมหาเถรสมาคมและองค์กรนานาชาติ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 43 แก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษา รวม 22 รางวัล พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 18 จำนวน 3 รางวัล พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 19 แก่โรงเรียนและองค์กรพุทธนานาชาติรวม 21 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำองค์กรพระพุทธศาสนานานาชาติ เป็นผู้อัญเชิญรางวัล ณ สภาธรรมกายสากล ช่วงค่ำเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีจุดมาฆประทีปกว่า 2 แสนดวง น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์วันมาฆบูชา
ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยกว่า 50,000 คน และผู้แทนจากองค์กรพุทธทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จาก 19 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กว่า 2,000 ท่านเข้าร่วมงาน
“วันมาฆบูชา หรือ "มาฆปุรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 คือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญได้แก่การประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" เป็นครั้งแรกแก่พระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูป ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 อันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสร้างสันติสุขให้เกิดกับสังคมโลกต่อไป” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว