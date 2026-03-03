รอง ผบ.ตร.รับมอบฮอนด้า CBR 500R 9 คัน เสริมทัพจราจรโครงการพระราชดำริ เพิ่มศักยภาพ “หมอรถ หมอคน หมอถนน” ดูแลปชช.ทั่วกรุง

รอง ผบ.ตร. รับมอบรถจักรยานยนต์คุณภาพสูง Honda CBR500 สนับสนุนงานจราจรโครงการพระราชดำริ ผนึกกำลังภาคเอกชน เสริมศักยภาพงานจราจรเพื่อประชาชน
วันนี้ (3 มี.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร.) เป็นประธานในพิธีรับมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ โดยมี พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร., พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร, พ.ต.อ.ประทีป ศรีหรั่งไพโรจน์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 กองบังคับการตำรวจจราจร
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็น "หน่วยเคลื่อนที่เร็ว" ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ประชาชนที่รถเสีย และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักที่สำคัญคือการเป็น “หมอรถ หมอคน หมอถนน” รวมถึงมีภารกิจที่สำคัญยิ่งในการส่งต่อ “อวัยวะหัวใจ” ให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย ให้ทันภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง โดยที่ผ่านมาได้ส่งหัวใจไปแล้วเกือบ 160 ดวง
ล่าสุดกองบังคับการตำรวจจราจรได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยมี คุณชุมพล พรประภา และครอบครัว เป็นผู้แทนในการมอบรถจักรยานยนต์ Honda CBR 500R ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้อเนกประสงค์ จำนวน 9 คัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ในภารกิจอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบพระคุณในการสนับสนุนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร การสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนภารกิจของตำรวจเพื่อสาธารณประโยชน์โดยตรง เพื่อดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การบริการประชาชนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจอย่างยั่งยืน