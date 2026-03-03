ปคม.จับเจ้าของคาราโอเกะตากใบ ลวงเด็ก13 ค้ากาม-บังคับรับแขกทั้งที่มีเมนส์

ตำรวจ ปคม.บุกรวบเจ้าของคาราโอเกะตากใบ ลวงเด็ก13 ค้าประเวณี เหยื่อเผยถูกบังคับให้หลับนอนกับแขกทั้งที่มีประจำเดือน
วันนี้ ( 2 มี.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกริก เสนาะสำเนียง รอง ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นางโสภา อายุ 46 ปี , น.ส.ธีริศรา อายุ 27 ปี และ น.ส.วิภาวรรณ์ อายุ 23 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 7204-6/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 68 ข้อหา “สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี โดยกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี" โดยจับกุม นางโสภา และ น.ส.ธีริศรา ได้บริเวณหน้าบ้าน หมู่ 4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ส่วน น.ส.วิภาวรรณ์ จับได้บริเวณหน้าบ้าน หมู่ 4 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือ น.ส.กวาง (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่า ช่วงกลางปี 2566 ขณะผู้เสียหายอายุเพียง 13 ปีเศษ ถูก น.ส.วิภาวรรณ์ ซึ่งเป็นคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน ชักชวนไปทำงานร้านคาราโอเกะในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยอ้างว่าเป็นงานสบายและมีรายได้ดี โดยผู้ต้องหาได้ขอภาพบัตรประชาชนเพื่อนำไปตกแต่งเปลี่ยนปีเกิดให้มีอายุเกิน 18 ปี ก่อนให้เดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดนราธิวาส โดยมี น.ส.ธีริศรา และ น.ส.วิภาวรรณ์ ไปรอรับ และพาไปยังร้านซึ่งมีนางโสภาเป็นเจ้าของ
หลังจากเริ่มทำงาน ผู้เสียหายพบว่าเป็นการบังคับค้าประเวณี ไม่มีเงินเดือน หรือค่าตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง โดยคืนแรกถูกพาไปโรงแรมใกล้ร้าน ก่อนถูกลูกค้าข่มขืน หลังจากนั้นผู้เสียหายจำต้องรับงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถูกอ้างว่าติดหนี้ ต้องทำงานใช้หนี้ แม้ในช่วงมีประจำเดือนก็ยังถูกบังคับรับลูกค้าด้วย กระทั่งต่อมาปลายเดือน ก.ค. 2566 ผู้เสียหายติดต่อมารดาให้ช่วยหาเงินมาใช้หนี้ ก่อนออกจากร้านได้สำเร็จ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปสอบสวนข้อเท็จจริงกระทั่งมีการเข้าจับกุมดังกล่าว
จากการสอบสวน นางโสภา และ น.ส.ธีริศรา ให้การปฏิเสธ ส่วนน.ส.วิภาวรรณ์ ให้การรับสารภาพ พร้อมระบุว่า เจ้าของร้านและลูกสาวนั้นสั่งให้ตนช่วยหาเด็กเข้าร้าน แม้อายุไม่ถึง 18 ปี ก็ให้พามา โดยจะอ้างกับบุคคลอื่นว่าเป็นหลานมาช่วยเลี้ยงลูก นอกจากนี้ยังกล่าวอ้างว่าไม่เกรงกลัวใคร เนื่องจากมีความสนิทสนมกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป