สน.ปทุมวัน มอบตาข่าย-ป้าย ปชส.ติดรถตุ๊กตุ๊กป้องกันเหตุฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ผู้โดยสาร

จากกรณีเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 พร้อมสายตรวจ สน.ลาดพร้าว เข้าระงับเหตุคนร้ายใช้มีดจี้ตัวประกัน บริเวณหน้าร้าน 7-11 ปากซอยลาดพร้าว 101 แยก 42 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.จนสามารถจับกุมตัว นายไกรวิทย์ สุขจิตร์ อายุ 28 ปี ผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ ซึ่งจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายไกรวิทย์ ผู้ต้องหารายนี้หลบหนีคดีวิ่งราวทรัพย์จากในท้องที่ สน.ปทุมวัน สน.ลุมพินี และ สน.ห้วยขวาง พอตำรวจติดตามไปจับกุมเมื่อจวนตัวก็เอามีดจ่อคอเพื่อนสาวคนสนิทเป็นตัวประกัน ทำให้ต้องลำบากแม่บังเกิดเกล้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมจนยอมวางมีดและมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มี.ค. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.ศตวรรธน์ เกียรติสกุลทอง รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน และ พ.ต.ท.เกริก แก้วแสนตอ รอง ผกก.จร.สน.ปทุมวัน พร้อมตัวแทนผู้ขับขี่รถสามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก) ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันเหตุคนร้ายที่จะก่อเหตุวิ่งราวกับผู้โดยสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เพิ่มระมัดระวังและช่วยกันสังเกตุ พร้อมทั้งร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายการแจ้งระวังภัย พร้อมได้มอบอุปกรณ์ (ตาข่าย) ขึงป้องกัน และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ติดตั้งรถสามล้อ(ตุ๊กตุ๊ก) ประชาสัมพันธ์ระมัดระวังป้องกันทรัพย์สินแจ้งเตือนให้กับนักท่องเที่ยว โดย ผบก.น.6 ได้ทำการติดตั้งตาข่าย แบบป้ายสติ๊กเกอร์พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีใช้ให้กับโชเฟอร์รถตุ๊กตุ๊กที่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง.