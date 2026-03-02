ผบช.ปส. เปิดการฝึก “สยบไพรี 69” เสริมเขี้ยวเล็บตำรวจนักรบปราบยาเสพติด พร้อมรองรับทุกสถานการณ์
วันนี้ (2 มี.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีค่ายนเรศวร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.เสวัจ พิชิตภัย ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พล.ต.ต.วัสสา วัสสานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, พล.ต.ต.ธีระ ทองระยับ ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4, พ.ต.อ.วิริยะ โชติกวี ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดการฝึก “ยุทธวิธีเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2569 หรือ “สยบไพรี 69” เสริมเขี้ยวเล็บตำรวจนักรบปราบยาเสพติด เพิ่มทักษะยุทธวิธีขั้นสูง การใช้อาวุธภายใต้แรงกดดัน และการปฏิบัติการในสถานการณ์เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีข้าราชการตำรวจจาก บช.ปส. และ บช.อื่นๆ ร่วมลงสมัครทดสอบร่างกายกว่า 200 นาย และคัดเอาผู้แข็งแกร่งจนเหลือ 60 นาย เข้ารับการฝึกเข้มข้นตลอดระยะเวลา 30 วัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคสนามอย่างเต็มรูปแบบรับมือขบวนการค้ายาเสพติด และภัยความมั่นคงทุกสถานการณ์
กำเนิด “สยบไพรี” ตำรวจนักรบปราบยาเสพติด ย้อนกลับไปเมื่อปี 2553 บช.ปส. เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการมีหน่วยกำลังพิเศษที่มีศักยภาพสูง รองรับภารกิจเสี่ยงอันตราย จึงริเริ่มหลักสูตรชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติด หรือ “ชุดสยบไพรี” ขึ้น เพื่อสร้างกำลังหลักแนวหน้าในการเผชิญหน้าขบวนการค้ายาที่ใช้ความรุนแรง โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับสิทธิประดับ “เครื่องหมายสยบไพรี” อันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประทานนามให้
เครื่องหมายสยบไพรี เป็นโลหะสีเงิน รูปนกอินทรี กรงเล็บซ้ายจับสายฟ้า กรงเล็บขวาจับปืนกล ด้านหลังมีดาบปลายปักลง ด้ามดาบสีดำ ตานกอินทรีลงยาสีแดง ขนาดกว้าง 3.2 เซนติเมตร ยาว 7.2 เซนติเมตร สื่อความหมายลึกซึ้ง ดังนี้
• นกอินทรี สื่อถึงความสง่างามและภาวะผู้นำ
• ดาบ แทนจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญและเสียสละ
• ปืนกล หมายถึงขีดสมรรถนะในการสยบศัตรู
• สายฟ้า คือการโจมตีที่รวดเร็ว เฉียบขาด
พลตำรวจโท อาชยน ไกรทอง เปิดเผยว่า สถานการณ์อาชญากรรม และยาเสพติดในปัจจุบันทวีความซับซ้อน โดยขบวนการค้ายามีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมใช้อาวุธสงครามต่อสู้ขัดขวางการจับกุม เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และยุทธวิธีขั้นสูง ซึ่งหลักสูตร “สยบไพรี” ถูกออกแบบอย่างเข้มข้น ครอบคลุมทั้งการใช้อาวุธอย่างปลอดภัยและแม่นยำ การตรวจค้นจับกุมในพื้นที่เสี่ยง การวางกำลังและเคลื่อนที่เชิงยุทธวิธี การสืบสวนหาข่าว การวางแผนภารกิจ การรายงานสถานการณ์ ตลอดจนยุทธวิธีการรอดพ้นภยันตราย (O.S.T.) และการยิงปืนภายใต้ความกดดัน (N.T.S.C.) เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจจริงได้อย่างมืออาชีพ ลดความสูญเสีย และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
“การปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญระดับชาติ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเสียสละของกำลังพลทุกนาย ‘สยบไพรี’ คือ หัวใจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของ บช.ปส. ให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ยืนยันจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการอย่างจริงจัง เด็ดขาด และไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด” พลตำรวจโท อาชยน กล่าว
การฝึกหลักสูตร “สยบไพรี” ไม่ใช่เพียงการฝึกอบรมทั่วไป แต่คือการหล่อหลอม “นักรบปราบยาเสพติด” ให้พร้อมยืนแนวหน้า ปกป้องแผ่นดินไทยจากพิษภัยยาเสพติด และพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ