สืบ 7 สกัดคาราวานฟอร์จูนเนอร์ ขนไอซ์ 1 ตัน จากชายแดนอีสาน ขยายผลเอี่ยวแก๊งยาข้ามชาติ

MGR Online-รอง ผบ.ตร.แถลงข่าว สืบนครบาล 7 สกัดแก๊งฟอร์จูนเนอร์ คาปั๊มน้ำมันมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ลักลอบลำเลียง ไอซ์ 1.11 ตัน จากชายแดนภาคอีสาน เก็บและคอยกระจายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งขยายผลเอี่ยวแก๊งยาข้ามชาติหรือไม่ เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม
วันนี้ (2 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 แถลงข่าว พ.ต.อ.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง ผกก.สส.บก.น.7 และตำรวจ กก.สส.บก.น.7 จับกุม นายเเดนชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี นายภสณณ (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี นายสุขเศกฉันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี พร้อมของกลาง ไอซ์ 1,110 กก. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ 3 คัน ได้ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขามัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.สส.บก.น.7 ได้เบาะแสว่า ในวันที่ 1 มี.ค. จะมีเครือข่ายยาเสพติดใช้รถยนต์ 4-5 คัน ขนลำเลียงยาในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนำมาพักเก็บและคอยกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงได้ออกติดตามสังเกตการณ์ โดยพบว่ารถแต่ละคันมีน้ำหนักมากผิดปกติ มีรถคอยขับนำสำรวจเส้นทาง และรถขับตาม กระทั่งเวลา 02.10 น.ของวันที่ 1 มี.ค. กลุ่มผู้ต้องหาขับมาถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขามัญจาคีรี ชุดสืบสวนจึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบ ไอซ์ 1,110 กก.
จากการสอบถามผู้ต้องหา รับสารภาพว่า รถฟอร์จูนเนอร์ทั้ง 3 คัน เช่ามาขับวันละ 600 บาท จากผู้ประกอบการรถเช่าย่านลาดพร้าว เพื่อใช้ในการลำเลียงยาลอตนี้ ตำรวจนครบาลจะขยายผลว่า ผู้ต้องหาแก๊งนี้เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือไม่ เพราะมีพฤติการณ์นำของกลางมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พล.ต.ต.ธีรเดช ดำเนินการในส่วนนี้
แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป" จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน พร้อมของกลางไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.มัญจาคีรี ก่อนนำไปทำบันทึกจับกุมและขยายผลที่ กก.สส.บก.น.7 และส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.