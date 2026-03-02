คุมเข้มสถานทูต "อเมริกา-อิสราเอล-อิหร่าน" จับตาผสมโรงสร้างสถานการณ์

MGR Online-"สำราญ" เผย ผบ.ตร.สั่งเข้มงวดดูแลความปลอดภัยชาวตะวันออกกลางในไทย จากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง รวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติ ในกลุ่มประเทศคู่ขัดแย้งว่าพำนักอยู่ที่ไหน กำชับ บช.น.เพิ่มความเข้มดูแลความปลอดภัยสถานทูตสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน
วันนี้ (2 มี.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานที่สำคัญ และชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีการสู้รบในตะวันออกกลาง ที่สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล โจมตีอิหร่าน ว่า ผบ.ตร.ได้กำชับให้เข้มงวดการดูแลความปลอดภัยชาวตะวันออกกลาง ที่อยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 คือ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติ ในกลุ่มประเทศคู่ขัดแย้งว่าพำนักอยู่ที่ไหน ทั้งในส่วนของฝ่ายผู้กระทำ และฝ่ายผู้ถูกกระทำ โดยจะปรากฏข้อมูลอยู่ใน บช.สตม.
ส่วนที่ 2 คือ สถานที่รวมตัวจัดกิจกรรม โดยให้ตำรวจ บช.ส. บช.สตม. บช.ทท.และตำรวจในพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 คือ ในจังหวัดที่มีการรวมตัวกันบ่อย ตามที่ปรทกฏในข่าวจะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ส่วนที่ 4 คือ สถานที่ทำงาน จะมีตำรวจ บช.ส.และ บช.น.ดูแลเฝ้าระวัง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวต่อว่า ส่วนการดูแลความปลอดภัยสถานทูตประเทศคู่ขัดแย้ง รวมถึงประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในครั้งนี้ ยังไม่มีการประสานจากตัวแทนสถานทูต ขอเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยแต่อย่างใด ตนได้สั่งการให้ บช.น.เพิ่มความเข้มเป็นพิเศษในช่วงนี้ โดยเน้น 3 ประเทศหลัก คือ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน
ทั้งนี้ มีการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการผสมโรงสร้างสถานการณ์ ทั้งในเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจสวมรอยก่อเหตุความไม่สงบในช่วงนี้ สำหรับนโยบายการอนุโลมขยายเวลาการพำนักในราชอาณาจักร แก่ชาวตะวันออกกลางที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถกลับประเทศได้ เพราะยังอยู่ในสถานการณ์การสู้รบนั้น ยังไม่ได้รับรายงานกรณีนี้ แต่ถ้าไม่สามารถกลับประเทศได้จริงๆ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีไป.