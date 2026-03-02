รวบแล้ว! "ลุงสนม" สัปเหร่อหื่น ขณะกบดานบ้านลูกศิษย์ใน จ.แพร่

กองปราบบุกรวบ"ลุงสนม" สัปเหร่อหื่น วัดดังอ่างทอง ขณะกบดานบ้านลูกศิษย์ใน จ.แพร่ สารภาพอนาจารผู้เสียหายจริง อ้างไม่ได้ใช้มีดหมอข่มขู่แต่อย่างใด
วันนี้ (2 มี.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสนม (สงวนนสมสกุล) อายุ 82 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “กระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล,ข่มเหงจิตให้ผู้อื่นกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ ,ใช้สิ่งของหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศ” จำนวน 7 หมาย ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ พร้อมตรวจยึดของกลาง ลูกกาเราะ และ มีดหมอ ที่ใช้ในการก่อเหตุ
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียหาย เป็นหญิงสาวหลายรายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. หลังถูก นายสนม สัปเหร่อ วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ลวนลามกระทำอานาจาร ขณะทำพิธีอาบน้ำมนต์แก้คุณไสย โดยใช้มีดหมอ ลูกกาเราะ และ มือสัมผัสลูบไล้ตามร่างกายและอวัยวะเพศ
หลังรับเรื่อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้สั่งการตำรวจ บก.ป. ให้จัดกำลังลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทั่งพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ อย่างไรก็ตามหลัง นายสนม ทราบเรื่องว่าตัวเองกำลังจะถูกดำเนินคดี จึงรีบชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปซ่อนตัวอยู่กับญาติและ ลูกศิษย์ ในพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ป. จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้พร้อมตรวจยึดของกลาง ลูกกาเราะ และ มีดหมอ ที่ใช้ในการก่อเหตุได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายสนม เบื้องต้นให้การภาคเสธ โดยยอมรับว่ามีการกระทำอนาจารผู้เสียหายจริง แต่ไม่ได้ใช้อาวุธหรือมีดหมอในการข่มขู่ หรือ บังคับให้ผู้เสียหาย ยอมทำตามหรือห้ามขัดขืนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงเร่งนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป