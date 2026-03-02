ตำรวจ สน.ชนะสงครามใช้ปืนยิงตัวเองในห้องน้ำโรงพัก

เกิดเหตุ ตำรวจยศจ่า สน.ชนะสงคราม ใช้ปืนยิงหัวตัวเองภายในห้องน้ำชั้น 2 ของโรงพัก สาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (2 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ภายในห้องน้ำบริเวณชั้น 2 ของ สน.ดังกล่าว สร้างความตกใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการ
โดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงรีบวิ่งเข้าตรวจสอบ ก่อนพบตำรวจยศจ่านายหนึ่ง นอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้องน้ำ มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัส จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและเร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการเร่งด่วน ท่ามกลางความโกลาหล โดยมีการกันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมเก็บอาวุธปืนของกลางไว้ตรวจสอบ
เบื้องต้นทราบว่า ตำรวจนายดังกล่าวมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ ต้องรอสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งต่อไป