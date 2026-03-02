ผบช.ก.ย้ำให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคดี กกต.แจ้งจับกลุ่มขวางเลือกตั้ง

ผบช.ก. เผยคดี กกต. แจ้งจับประชาชนขวางเลือกตั้งอยู่ระหว่างสอบปากคำ- รวบรวมพยานหลักฐาน ย้ำทำตามพยานหลักฐาน พร้อมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
วันนี้ ( 2 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าแจ้งความภาคประชาชนขัดขวางการเลือกตั้งเขตคันนายาวว่า เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้ทาง กกต. เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันที่ 5 มีนาคมนี้ พร้อมกับนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ซึ่งตามขั้นตอนเราก็ต้องดำเนินการสอบปากคำทุกฝ่าย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน ตามคำให้การของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา ก่อนจะพิจารณาว่าเป็นความผิดในฐานใด เป็นไปตามที่ กกต. แจ้งความไว้หรือไม่ ลอย่างไร ยืนยันทั้งหมดต้องดูตามข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่า กกต. นำหลักฐานอะไรมาให้บ้าง ที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสำนวน แต่เบื้องต้นก็ตามภาพที่ปรากฏในข่าว ที่มีการถ่ายภาพในคูหาเลือกตั้ง แต่ส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวน
เมื่อถามย้ำถึงเจตนาของผู้ถูกกล่าวหา เข้าข่ายการบิดเบือนข้อมูลต่อสาธารณชนหรือไม่ ตำรวจพิจารณาอย่างไร พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ตำรวจสอบสวนกลางทำงาน โดยมีนโยบายว่าเราไม่สนใจว่าใครเป็นใคร เราเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้ง เพราะฉะนั้นเราจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ทั้งคู่มีหลักฐานอะไรให้เรามา เราก็ดำเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน ถ้าพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิด เราก็จะออกหมายเรียก ถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับตามขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูในเรื่องของเจตนาเป็นหลัก ในสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาทำ มีเจตนาอย่างไร เราก็เอาทุกอย่างมาประกอบ ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินคดีในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอีกครั้ง ยืนยันเราดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏของทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่าตำรวจมีสิทธิไม่ดำเนินคดีหรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ย้ำว่า ต้องดูตามข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพราะที่ตำรวจรับแจ้งไว้ ถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ มันก็มีสิทธิที่ขั้นตอนมันจะไปถึงสั่งไม่ฟ้องได้ แต่วันนี้มันเพิ่งเริ่มกระบวนการ เลยจะต้องดูการสอบสวน พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดอีกครั้ง
"ไม่มีใครกดดันตำรวจสอบสวนกลางได้ และขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน เราดำเนินการตามพยานหลักฐานในข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เราไม่กลัวเสียชื่อ ในหลายคดีที่เราทำ เรารวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มกำลัง แม้บางครั้งศาลจะยกฟ้องด้วยซ้ำ แต่เราก็เก็บทุกอย่างเป็นประสบการณ์" ผบช.ก.กล่าว