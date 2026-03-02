อธิบอัยการชื่นชมพ่อเเจ้งตำรวจ จับลูกชายพกระเบิด-เสพยา

อธิบดีอัยการ สคช.ชื่นชมพ่อเเจ้งตำรวจ จับลูกชายพกระเบิด-เสพยา ชี้รักลูกถูกทาง ป้องปรามไม่ให้ทำผิดกฎหมาย กลับตัวเป็นพลเมืองดี
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2569 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฎเป็นข่าว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 พันตำรวจโทรนรากร เอียดช่วย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นายศุภโชค ช่วยคุ้ม ปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ 6 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง ว่ามีบิดาของกลุ่มวัยรุ่นได้เข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือว่ามีการมั่วสุมในบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 6 ตำบลนาเคียน และยังมีการครอบครองระเบิดสังหาร และอาวุธปืนโดยบิดาของวัยรุ่นเจ้าของบ้านยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเนื่องจากเดือดร้อนจากพฤติกรรมของลูกตัวเองและยังพาสาวมาอาศัยอยู่ในบ้าน
โดยหลังจากไปถึงบ้านหลังดังกล่าวตำรวจได้พบวัตถุระเบิดชนิดเอ็มเค 2 จำนวน 2 ลูกใส่กระเป๋าวางอยู่ โดยพบว่าเป็นระเบิดเก่าที่อยู่ในสภาพมีสนิม
ซึ่งบิดาซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ระบุว่า ลูกชาย คือนายณัฐ อายุ 36 ปี หลบอยู่ในห้องไม่ยอมเปิดประตูหลังรู้ว่าตำรวจเข้ามาจับกุม โดยยินดีช่วยตำรวจงัดประตูเพื่อเข้าไปจับกุมลูกชาย และเชื่อว่ามียาเสพติดอยู่ในห้องอีก
หลังจากนั้นตำรวจและฝ่ายปกครองได้ช่วยกันเปิดประตู โดยมีเจ้าบ้านชี้ให้เข้างัดและช่วยทำลายเปิดประตูเข้าไปคุมตัวนายณัฐ ไว้ได้ โดยมีสาวที่นอนอยู่ด้วยโวยวาย อ้างว่าเป็นลูกสะใภ้ แต่บิดาของนายณัฐ ยืนยันว่าไม่ใช่
ตนขอชื่นชมพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อลูกทำผิดกฎหมาย รักลูกให้ถูกทาง แจ้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนที่ลูกจะทำผิดไปมากกว่านี้ แม้ลูกจะถูกจับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ก็คือการไม่ยอมปล่อยให้ลูก ประสบเคราะห์กรรม ที่อาจหนักถึงชีวิต ตามมา เพราะการก่ออาชญากรรมจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
พ่อที่รักลูกจริงๆ รักอย่างถูกทางควรต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ เข้าจับกุมดำเนินคดี อย่างน้อยลูกก็ยังมี ชีวิตอยู่ต่อไป และสามารถกลับตัวกลับใจ เป็นพลเมืองดีในโอกาสต่อไป
จึงขอให้สังคม มองพ่อ ตัวอย่างเช่นนี้ และช่วยกันเป็นกำลังใจ ให้แก่พ่อที่ดี รู้ผิด รู้ถูก เป็นผู้นำครอบครัวในทางที่ถูก ถือเป็นพลเมืองดี ที่สังคมไทยต้องการ หน้าที่พลเมืองดี จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยขาดไม่ได้ เราต้องช่วยกันไม่ปล่อยให้สังคม เสื่อมทราม เพราะขาดคนดี
ปรึกษากฎหมายกับอัยการได้ฟรี ถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย โทรสายด่วน 1157 อธิบดีอัยการ สคช.ระบุ