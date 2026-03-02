เผย "เบน สมิธ" ใช้เมียเป็นนอมินีทำธุรกรรมการเงิน เชิญพยาน 6 ปากสอบความเชื่อมโยง

กองปราบเผย "เบน สมิธ" ใช้ชื่อเมียทำธุรกรรมการเงิน เชิญตัวพยาน 6 คน สอบหาความเชื่อมโยง เผยเจ้าตัวหนีออกนอกหลังเครือข่าย "ยิม เลียก-เฉินจื้อ-ก๊กอาน" ถูกทลายเมื่อปี 68
วันนี้ ( 2 มี.ค.) พ.ต.ท.อาธิรัตน์ ทิพเจริญ สว.กก.3 บก.ป. กล่าวว่า จากการสอบปากคำ พยานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บอกว่า รู้จักกับ นายเบน สมิธ ช่วงปี 2559 มีการทำธุรกิจหุ้นพลังงานร่วมกัน และนายเบน สมิธ ได้ชักชวนให้เข้ามาร่วมลงทุนและได้ใช้งานพวกเขาให้ทำอะไรบางอย่าง และยังบอกว่าต้องไปประสานงานกับใคร ซึ่งคำให้การก็สอดคล้องกับหลักฐานที่ทางตำรวจตรวจพบ และยังพบเส้นเงินบางส่วนของพยานทั้ง 6 คน โอนไปยังผู้ต้องหา แต่ก็อ้างว่าเป็นการทำธุรกิจกันจึงต้องมีการโอนเงินให้กัน แต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อ
พ.ต.ท.อาธิรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับพฤติการณ์ของ เบน สมิธ ส่วนใหญ่จะใช้บัญชีของภรรยาเป็นคนทำธุรกรรมทุกอย่าง ทั้งการโอนเงิน หรือการทำสัญญาต่าง ๆ รวมถึงการครอบครองทรัพย์สินภายในประเทศไทย แต่การไปเจรจากับผู้ใหญ่ หรือการไปคุยกับกลุ่มผู้เสียหาย ภรรยาไม่เคยไปสักครั้ง โดยตอนนี้ทั้ง 6 คน ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แต่หากหลังจากนี้พบความเชื่อมโยงต่อกันก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา แต่หากไม่มาก็จะออกหมายเรียกและหมายจับ
พ.ต.ท.อาธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้นายเบน สมิธ และ ภรรยา ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่ช่วงปี 2568 หลังจากที่มีการดำเนินคดีเครือข่ายยิม เลียก – เฉินจื้อ – ก๊กอาน สำหรับทรัพย์สิน ที่ตรวจยึดมาได้นั้น เป็นคนละส่วนที่ ปปง.ยึดมาก่อนหน้านี้ เพราะทรัพย์สินส่วนนั้นได้มาจากช่วงหลังก่อเหตุ แต่ก็มีทรัพย์สินบางอย่างที่เกี่ยวพันกับคดีที่หลวกลงทุนหุ้นพลังงาน ที่มีความเสียหายประมาณ 1 พันล้านบาท