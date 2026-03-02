"โอ๊ค-ภรรยา" เยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพแข็งแรง รอพักโทษตามเกณฑ์ พ.ค.นี้

MGR Online - "โอ๊ค" พาภรรยา ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" ด้าน "ทนายวิญญัติ" แจงคดี ม.112 คนละส่วนกับการพักโทษ ศาลชั้นต้นยกฟ้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์
วันนี้ (2 มี.ค.) เวลา 10.40 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยา และ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอต้อนรับและให้กำลังใจ ซึ่งถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 44 หลังถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลา 5 เดือน 21 วัน นอกจากนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว ร่วมเข้าเยี่ยมในฐานะตัวแทนครอบครัวด้วย
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายพานทองแท้ เปิดเผยว่า นายทักษิณมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงดี โดยการพูดคุยในวันนี้เป็นการสนทนาเรื่องทั่วไป ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ ส่วนเรื่องการพักโทษที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค.นั้น ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน ก่อนที่ทั้งหมดจะกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและเดินทางกลับออกไป
ทางด้าน นายวิญญัติ เปิดเผยถึงอาการป่วยของนายทักษิณ ว่า จากการพูดคุยพบว่าสุขภาพดีขึ้นกว่าระยะแรกๆ ที่เข้ามา สีหน้ายิ้มแย้มเบิกบานเนื่องจากมีลูกหลานและญาติเข้ามาเยี่ยมสม่ำเสมอ รวมทั้งได้รับทราบถึงกำลังใจจากพี่น้องประชาชนและมวลชนคนเสื้อแดง สำหรับความคืบหน้ากระบวนการพักโทษนั้น ตนในฐานะทนายความกำลังดำเนินการตามระเบียบและกฎกระทรวง รวมถึง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุดภายในเดือนนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข่าวไว้ โดยขณะนี้นายทักษิณเข้าสู่การคุมขังเดือนที่ 6 แล้ว ซึ่งตามเกณฑ์การพ้นโทษจะต้องคุมขังให้ครบ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด 8 เดือน หากครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และได้รับการปล่อยตัว ก็ถือเป็นเรื่องดีต่อตัวท่าน ครอบครัว และประชาชนที่เฝ้ารอ
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีคดีมาตรา 112 ที่มีการยื่นอุทธรณ์อยู่นั้น นายวิญญัติ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอขยายเวลาแก้อุทธรณ์ ซึ่งผลของคดีต้องกลับไปที่จุดเดิม คือ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้ว ท่านจึงถือเป็นผู้บริสุทธิ์ การอุทธรณ์ของโจทก์หรืออัยการเป็นเพียงกระบวนการตามขั้นตอน ซึ่งไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาในขณะนี้ และที่สำคัญคดี 112 เป็นคนละส่วนกับการพักโทษ เพราะการพักโทษเป็นเรื่องของคดีที่ถึงที่สุดแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อกัน ส่วนการให้กำลังใจประชาชนที่รอคอย นายทักษิณได้รับอิสรภาพ เดือน พ.ค. เชื่อว่าวันนั้นจะมาถึงในเร็วๆ นี้ และทุกคนจะได้เห็นว่าท่านได้รับการบังคับโทษตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนแล้ว
"สำหรับภารกิจของนายทักษิณภายหลังออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านจะดำเนินการเอง พร้อมฝากถึงประชาชนที่กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจหรือความกังวลเรื่องการเมืองว่าขอให้ใจเย็นๆ เนื่องจากประเทศชาติมีกลไกดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ประเด็นการเลือกตั้งที่อาจมีการมองว่าเป็นโมฆะหรือไม่นั้น เชื่อว่าบ้านเมืองปกครองด้วยระบบนิติรัฐ หากมีหลักฐานก็ว่ากันไปตามกระบวนการ และขอให้กำลังใจทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดี"