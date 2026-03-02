ผบ.ตร.ร่วมพิธี 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำยืนหยัดความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างศรัทธาประชาชน

ผบ.ตร.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำ "เป็นตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน"
วันนี้ (2 มี.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจเรตำรวจ ครบรอบ 111 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ร่วมพิธี โดยมี พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จเรตำรวจ รักษาราชการแทนจเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ), พล.ต.ท.มานะ อินพิทักษ์ จเรตำรวจ และข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ สำนักงานจเรตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผบ.ตร.และคณะ ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีสงฆ์ พร้อมมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ
ผบ.ตร.กล่าวว่า สำนักงานจเรตำรวจในฐานะหน่วยงานกำกับ ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม เมื่อข้าราชการตำรวจทุกคนยึดมั่นในความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ย่อมนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ขององค์กรโดยรวม จึงขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจทุกท่าน มุ่งมั่นทุ่มเททำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ อดทน และเสียสละในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เป็นตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน” เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคมโดยรวมต่อไป