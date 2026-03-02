xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.ร่วมพิธี 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำยืนหยัดความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างศรัทธาประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบ.ตร.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำ "เป็นตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน"

วันนี้ (2 มี.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจเรตำรวจ ครบรอบ 111 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ร่วมพิธี โดยมี พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จเรตำรวจ รักษาราชการแทนจเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ), พล.ต.ท.มานะ อินพิทักษ์ จเรตำรวจ และข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ สำนักงานจเรตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


ผบ.ตร.และคณะ ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีสงฆ์ พร้อมมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ

ผบ.ตร.กล่าวว่า สำนักงานจเรตำรวจในฐานะหน่วยงานกำกับ ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม เมื่อข้าราชการตำรวจทุกคนยึดมั่นในความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ย่อมนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ขององค์กรโดยรวม จึงขอให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจทุกท่าน มุ่งมั่นทุ่มเททำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ อดทน และเสียสละในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เป็นตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน” เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคมโดยรวมต่อไป




ผบ.ตร.ร่วมพิธี 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำยืนหยัดความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างศรัทธาประชาชน
ผบ.ตร.ร่วมพิธี 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำยืนหยัดความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างศรัทธาประชาชน
ผบ.ตร.ร่วมพิธี 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำยืนหยัดความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างศรัทธาประชาชน
ผบ.ตร.ร่วมพิธี 111 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ย้ำยืนหยัดความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างศรัทธาประชาชน