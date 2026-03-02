นายกสภาทนายความ มอบเงินเยียวยาล็อตสุดท้าย ให้ทายาทผู้เสียชีวิต เหตุตึกสตง.ถล่ม รวม 13 ล้านบาท

นายกสภาทนายความ มอบเงินเยียวยาล็อตสุดท้าย ให้ทายาทผู้เสียชีวิต-ผู้สูญหายจากเหตุการณ์ตึกสตง. แห่งใหม่ถล่ม รวม 13 ล้าน
ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 2 มี.ค.) นายธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาด้านคุณธรรมให้กับทายาทผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม ในส่วนที่เหลือชุดสุดท้าย จำนวน 13 ราย รายละ 1 ล้านบาท (ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา) โดยมี น.ส.รวิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายณัฐพล เนตรพุกกณะ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ, นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นาย อู ซ่อ ซ่อ โซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย, น.ส.มาลินี วัชราสิน และนายพีรดนย์ มั่นใจอางค์ ผู้แทนกิจการร่วมค้า ITD-CREC ร่วมพิธี
นายธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันติดตามตัวทายาทของผู้เสียชีวิตและติดตามมารับเงินเยียวยา และความร่วมมือที่ให้ความช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตทำให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายได้ครบถ้วน หลังเหตุการณ์อาคารถล่มทางสภาทนายความได้เล็งเห็นความสำคัญความเดือดร้อนของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ โดยสภาทนายความได้เข้าไปรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้ผู้เสียหายได้มาร้องขอความเป็นธรรม ขณะที่ทางกิจการร่วมค้า ITD-CREC ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและติดต่อไปที่กระทรวงยุติธรรม ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ฯและสภาทนายความได้มีการประชุมหารือร่วมกัน กระทรวงยุติธรรมมอบหมานให้สภาทนายความเป็นตัวแทนในการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อให้ญาติและทายาทของผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยา โดยกิจการร่วมค้า ITD-CREC ได้มอบเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 200,000 บาท โดยมีการจ่ายเงินเยียวยาครั้งแรก 21 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 รายและผู้บาดเจ็บ 9 ราย , ครั้งที่ 2 ได้มีการเซ็นเช็คเนื่องจากผู้บริหารถูกจับกุมอยู่ในเรือนจำมีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต 40 ราย รายละ 1 ล้านบาท , ครั้งที่ 3 จ่ายเงินเยียวยา 31 ราย และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจำนวน 13 ราย เป็นคนเมียนมา 12 รายและคนไทย 1 ราย จ่ายทั้งหมด 13 ล้านบาท จากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวมๅ 96 ราย บาดเจ็บ 9 ราย แบ่งเป็นไทย 65 คน , เมียนมา 36 คน, กัมพูชา 3 คน และลาว 1 คน รวมจ่ายเงินเยียวยาไป 97,800,000 บาท
นายอู ซ่อ ซ่อ โซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้ เหตุการณ์ตึกถล่มมาครบ 1 ปีมาแล้ว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ทางประเทศเมียนมารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านนายกสภาทนายความไม่ว่า จะเป็นชาวเมียนมา หรือชาวไทย จะเยียวยาให้เท่ากันเหมือนกันหมดตรงนี้ก็รู้สึกขอบคุณจากใจจริง ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการช่วยประสานงานและเจรจาให้เงินเยียวยาแก่ทายาทในครั้งนี้ เกิดที่ชาวไทยและชาวเมียนมาจะได้เป็นพันธมิตรในการร่วมค้าและด้านอื่นๆเป็นอย่างดีตลอดไป
น.ส.รวิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในนามกระทรวงยุติธรรมที่มีบทบาทภารกิจนี้ ได้มีความร่วมมือกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการในเหตุการณ์นี้ได้รับความร่วมมือจากสภาทนายความเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ขอขอบคุณนายกสภาทนายความมาในโอกาสนี้รวมถึง ทางสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยกระทั่งสามารถประสานทายาทและได้เชิญมารับเงินเยียวยาในวันนี้ ขอบคุณทางกิจการร่วมค้า ITD-CRECที่มอบเงินเยียวยาส่วนหนึ่งให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต อันที่จริงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก แต่หลังจากเกิดเหตุนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ทายาทได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ
นายพีรดนย์ มั่นใจอางค์ ผู้แทนกิจการร่วมค้า ITD-CREC กล่าวว่า ทางเรามีความเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณทางสภาทนายความและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้มีการช่วยเหลือติดตามทายาทของผู้เสียชีวิตมาเพื่อได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีผลผูกพันในทางคดี โดยต้องการส่งเงินเยียวยาให้ทายาทอย่างเร็วที่สุด ในส่วนของทางคดีไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยวัตถุประสงค์ในวันนี้เราทำงานร่วมกันในการสามารถติดตามญาติและทายาทมารับเงินเยียวยาในวันนี้โดยเร็วที่สุด และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
ด้านตัวแทนญาติผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ได้รับเงินเยียวยาในวันนี้