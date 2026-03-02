อุทธรณ์ยืนจำคุก 1 ปี ปรับ 1 หมื่น กก.บ.หงษ์ทองลอตเตอรี่ขายหวยเกินราคา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 1 ปี ปรับ 1 หมื่น กก.บ.หงษ์ทองล็อตเตอรี่ขายหวยเกินราคา
เมื่อเวลา10.00 น วันที่ 3 มีนาคม ที่ห้องพิจารณา 608 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำอ.191/2566 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัด(มหาชน) และ น.ส.กรกนก อนุกูลกิจชัย ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1- 2 ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบตรง และร่วมกันขายสลาก ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 83,91
จำเลยให้การปฏิเสธ
คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษปรับบริษัท หงษ์ทองฯ จำเลยที่ 1 รวม 10,000 บาท ส่วน น.ส.กรกนก จำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา
จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์ ขอให้ลงโทษสถานเบา และรอการลงโทษด้วย ซึ่งจำเลยที่2ได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์
โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล ศาลเห็นว่า จำเลยที่ 2 มีพฤติการณ์หลบหนี จึงสั่งออกหมายจับปรับนายประกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานัด วันนี้มีเพียงทนายความจำเลยมาศาล ศาลสอบถามทนายความจำเลยที่ 2ว่าสามารถติดต่อจำเลยที่ 2 ได้หรือไม่ ทนายความจำเลยที่ 2 ตอบว่า ขณะนี้ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 2 พักอยู่ที่ไหนและไม่สามาารถติดต่อได้
ศาลอาญาจึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ศาลอุทธรณ์ตรวจประชุมสำนวนแล้วมีปัญหาต้องวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ศาลลงโทษสถานเบา ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสอง มานั้นเหมาะสมแล้ว อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน