รวบ 2 ทหารยศ "พันโท-ร้อยโท" เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ

MGR Online - ป.ป.ส. เปิด "ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 2" จับกุมทหารยศ “พันโท” ท่อน้ำเลี้ยงฟอกเงิน และ “ร้อยโท” ทีมขนลำเลียง เครือข่ายยาเสพติด "เสี่ยจิว" ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
วันนี้ (2 มี.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 2 ของ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม รวบ 2 นายทหาร “พันโท”สังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เกี่ยวข้องการฟอกเงิน และ “ร้อยโท” สังกัดหน่วยรบพิเศษ ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยในเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ “เสี่ยจิว” อดีตนักโทษที่แอบอ้างเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
จุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.67 ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก สกัดจับรถกระบะต้องสงสัยในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ยึดไอซ์ล็อตใหญ่จำนวน 44 กระสอบ น้ำหนักรวมกว่า 1,418 กิโลกรัม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางสำคัญคือ โทรศัพท์มือถือ นำไปสู่การกู้ข้อมูลแชทไลน์ จนทราบว่าผู้สั่งการคือ นายชุติธัญญ์ หรือ "เสี่ยจิว" ชาวเขาชาติพันธุ์ที่เคยถูกจับกุมในคดีเฮโรอีนเมื่อปี 2549
เมื่อพ้นโทษได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล สร้างฉากลวงโลกแอบอ้างเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกลับมาพัวพันกับการค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยขนลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือลงสู่ภาคใต้เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ต่อมา เมื่อวันที่ 8 มี.ค.68 เจ้าหน้าที่ได้สะกดรอยรถบรรทุก 6 ล้อติดป้ายทะเบียนคล้ายรถทหาร จนเกิดการยิงปะทะกันที่บริเวณดอยแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตรวจยึดไอซ์ที่ซุกซ่อนในถังน้ำมันได้อีกกว่า 1,400 กิโลกรัม จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย และ 3 ใน 7 ของผู้ต้องหา เป็นอดีตทหารที่เคยถูกไล่ออกจากราชการในคดียาเสพติด ผันตัวมารับจ้างเป็นกองกำลังคุ้มกันและขนลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่ายดังกล่าว
จากพยานหลักฐานที่มัดแน่น นำมาสู่การเปิดปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด โดยเมื่อวันที่ 12 ก.พ.69 สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม สนธิกำลังกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ปูพรมตรวจค้น 8 จุดเป้าหมาย ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย นนทบุรี และ กรุงเทพฯ สามารถรวบตัว น.ส.สิรินดา ภรรยาของ "เสี่ยจิว" , นายศิวสรรค์ ผู้จัดหายานพาหนะ และ ร้อยโท โชคชัย ทหารในราชการสังกัดกรมรบพิเศษ ที่ทำหน้าที่เป็นทีมขนลำเลียงยาเสพติด พร้อมอายัดทรัพย์สินกว่า 47 รายการ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากในบัญชี รถยนต์ อาวุธปืน ทองรูปพรรณ และเงินสด มูลค่ารวมสูงกว่า 122 ล้านบาท
ภายหลังการจับกุม ร้อยโท โชคชัย คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลในเครือข่าย จนพบเส้นเงินต้องสงสัยเชื่อมโยงไปถึงนายทหารยศ "พันโท" พร้อมด้วยภรรยาและเครือญาติฝั่งภรรยา โดยปรากฏหลักฐานการรับโอนเงินจำนวนหลายล้านบาท จากเครือข่ายของเสี่ยจิว รวมทั้งพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่า เครือญาติฝั่งภรรยาของนายทหารยศ "พันโท" มีพฤติการณ์เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงแทน "เสี่ยจิว" และภรรยาจำนวนหลายรายการ
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ยื่นคำร้องขอศาลจังหวัดเชียงราย ออกหมายจับนายทหารยศ "พันโท" พร้อมภรรยา ในข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ กระทั่ง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จึงได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายอีกครั้ง ในวันที่ 25 ก.พ.69 เข้าจับกุม พันโท ปัณณ์ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมภรรยาได้ที่ ริมถนนซอยแจ้งวัฒนะ 25 กรุงเทพมหานคร
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า แม้ขณะนี้ตัวการใหญ่อย่าง "เสี่ยจิว" ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี แต่การกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้ สามารถจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 2 ราย คือ ร้อยโท โชคชัย สังกัดหน่วยรบพิเศษ และ พันโท ปัณณ์ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ถือเป็นการเด็ดปีกและตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างไม่มีข้อยกเว้น
โดยข้อมูลการข่าว พบว่าเมื่อปี 2562 สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้รับแจ้งจากหน่วยงานพิทักษ์ชายฝั่งไต้หวัน ว่า "เสี่ยจิว" มีความเกี่ยวข้องกับคดีที่คนไทยและคนไต้หวันร่วมกันลักลอบนำเฮโรอีนเข้าไปจำหน่ายในประเทศไต้หวัน จำนวน 29 กิโลกรัม และยังปรากฏข่าวสารจากหน่วยข่าวกรองกองทัพบก พบว่า เกี่ยวข้องกับคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางทะเลเพื่อส่งไปประเทศที่ 3
“ยุทธการตัดเนื้อร้าย” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 เพื่อกวาดล้างและขุดรากถอนโคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในระบบราชการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคประชาชน ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถึงที่สุด โดยไม่ละเว้นว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใคร หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับใด จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด