ACSC เผยยอดแจ้งความโกงออนไลน์ ก.พ.พุ่งถึง 2 หมื่นเคส -"หลอกซื้อสินค้า" ครองแชมป์

ศูนย์ ACSCแฉสถิติโกงออนไลน์ ก.พ. ยอดแจ้งความพุ่งถึง 2 หมื่นเคส "หลอกซื้อสินค้า" ครองแชมป์ - แจ้งจับโปรไฟล์ "โดนัททท นัท" ตุ๋นขายบัตรคอนเสิร์ต ถึง 23 เคส เสียหายรวมกว่า 2 แสนบาท
วันนี้ ( 1 มี.ค. ) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และพล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. เปิดเผยสถิติคดีหลอกลวงออนไลน์ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พบยอดแจ้งความสูงถึง 28,180 เคส สะท้อนภัยไซเบอร์ยังระบาดหนักทั่วประเทศ
อันดับ 1 “หลอกซื้อสินค้าและบริการ” พุ่งแรงสุด คดีที่มีผู้เสียหายแจ้งความมากที่สุด คือ หลอกซื้อสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ และสินค้าทั่วไป มากถึง 3,753 เคส รองลงมา สินค้าแฟชั่น/แบรนด์เนม และหมวดอาหาร/เครื่องดื่ม
ที่น่าจับตา พบโปรไฟล์ปลอมใช้ชื่อ “โดนัททท นัท” หลอกขายบัตรคอนเสิร์ต ซ้ำมากถึง 23 เคส สร้างความเสียหายรวมกว่า 220,000 บาท
อันดับ 2 “หลอกจ้างงาน–ผลประโยชน์” 4,576 เคส ความเสียหายพุ่งหลักร้อยล้าน
รูปแบบหลอกจ้างงาน แบ่งเป็น 3 ลักษณะหลัก
• งานเสริมออนไลน์ (กดไลก์/กดแชร์/กดสั่งออเดอร์ 2,404 เคส เสียหายกว่า 380 ล้านบาท
• หลอกเปิดร้านค้าออนไลน์ 681 เคส เสียหายเกือบ 79 ล้านบาท
• เก็บค่าธรรมเนียมไปทำงานต่างประเทศ 60 เคส เสียหายกว่า 6 ล้านบาท
ส่วนคดีการหลอกเสนอผลประโยชน์ แยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
1. หลอกปล่อยเงินกู้ออนไลน์
โฆษณาผ่าน Facebook 301 เคส เสียหายกว่า 3 ล้านบาท ผ่านTikTok 132 เคส เสียหายกว่า 1.4 ล้านบาท
ผ่าน LINE 85 เคส เสียหายกว่า 1.7 ล้านบาท
2. หลอกให้รับรางวัล/มรดก/เงินช่วยเหลือ
• รับสินค้าฟรี (อาหารเสริม/ต้นไม้/หนังสือ) 125 เคส เสียหายกว่า 17 ล้านบาท
• บำเหน็จบำนาญ/เงินช่วยเหลือข้าราชการ 59 เคส เสียหายกว่า 22 ล้านบา
. ชำระเงินรับพัสดุ 49 เคส เสียหายกว่า 14 ล้านบาท
. อ้างคืนภาษีที่ดิน 37 เคส เสียหายกว่า 7.7 ล้านบาท
อันดับ 3 “แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่” 2,415 เคส พบ 4 หน่วยงานถูกนำชื่อไปใช้บ่อย ได้แก่
• อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 234 เคส เสียหายเกือบ 25 ล้านบาท
.อ้างเป็นตำรวจ/ปปง./DSI 133 เคส เสียหายเกือบ 37 ล้านบาท
.อ้างกรมบัญชีกลาง 128 เคส เสียหายกว่า 49 ล้านบาท
.อ้างเจ้าหน้าที่ธนาคาร 85 เคส เสียหายกว่า 18 ล้านบาท
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ย้ำเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดูดีเกินจริง ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนเงิน หรือให้ข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนะหากตกเป็นเหยื่อ รีบแจ้งความทันทีเพื่อระงับเส้นทางการเงินโดยเร็วที่สุด