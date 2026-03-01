บุกจับล่ามจีนเทา หลอกคนไทยบังคับทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เมืองสีหนุวิลล์

ตำรวจคอมมานโดตามรวบล่ามไทยแปลภาษาให้แก๊งจีนเทา หลอกบังคับคนไทยทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมืองสีหนุวิลล์ พบมีหมายจับถึง 12 หมาย
วันนี้ ( 1 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย ผกก.5 บก.ปพ. พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงบัวขาว รอง ผกก.5 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายวรวุฒิ อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ จ.338/2565 ลงวันที่ 5 พ.ค.65 ข้อหา "ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่นขืนใจด้วยประการอื่นใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร และตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และหมายจับลักษณะเดียวกันของศาลจังหวัดสระแก้วรวมทั้งหมด 12 หมาย ได้บริเวณตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและตำรวจกัมพูชา ได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายชาวไทย 24 คน จากนายจ้างชาวจีนที่เมืองสีหนุ ประเทศกัมพูชา และส่งตัวกลับมาที่ จ.สระแก้ว พร้อมให้การกับ ตำรวจ สภ.อรัญประเทศ ว่า นายวรวุฒิ มีบทบาทสำคัญในขบวนการนี้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เริ่มจากการเป็นนายหน้าใช้เฟซบุ๊กประกาศรับสมัครงานชักชวนคนไทยให้ไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา แต่เมื่อเหยื่อหลงเชื่อเดินทางไปถึง กลับถูกยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเพื่อตัดขาดการติดต่อ และบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้
นอกจากนี้ นายวรวุฒิ ยังรับหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา รับคำสั่งโดยตรงจากนายจ้างชาวจีนคอยควบคุมสั่งการเหยื่อคนไทย โดยบังคับข่มขู่ให้เหยื่อทำยอดหลอกลวงเงินให้ได้วันละ 3-5 หมื่นบาทต่อวัน ซ้ำยังตั้งกฎเหล็กสุดโหด เช่น ห้ามพนักงานเข้าห้องน้ำนานเกิน 12 นาที หากเกินเวลาจะถูกปรับเงินสูงถึงนาทีละ 10 ดอลลาร์
โดยในวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและกัมพูชาสนธิกำลังบุกเข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหาย นายวรวุฒิ พยายามขัดขวางโดยการข่มขู่และหลอกลวงเหยื่อว่า เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเป็น"ตำรวจปลอม" และจะหลอกนำตัวไปขายต่อเพื่อสร้างความหวาดกลัวและสกัดกั้นไม่ให้คนไทยได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศ พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐาน ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหานี้ไว้ กระทั่งจับกุมนายนายวรวุฒิ ได้ดังกล่าว
สอบสวนนายวรวุฒิ รับสารภาพ ว่า เป็นล่ามให้กับกลุ่มจีนเทาสั่งงานมาให้กับคนไทยที่โดนหลอกไปทำงานได้ค่าจ้างเดือนละ 25,000-30,000บาท แต่ไม่ได้เป็นคนหลอก ชักชวน ให้คนไทยไปทำงาน เป็นเพียงล่ามแปลเท่านั้น จึงนำตัวส่ง สภ.อรัญประเทศ ดำเนินคดีพร้อมขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไป