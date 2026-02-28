บุกจับกลางไลฟ์สด! หนุ่มลอบขายแบรนด์เนมปลอม

ตำรวจ ปอศ.บุกรวบกลางไลฟ์สด! พ่อค้าหัวใสลอบขายแบรนด์ปลอม ยึดLouis Vuitton- Chanel-Gucci-Dior กว่า 100 ชิ้นพบมีผู้ติดตามในช่องกว่า 3 หมื่น ขายสินค้าแต่ละรอบได้เป็นจำนวนมาก
วันนี้ (28 ก.พ. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายกฤษฎา (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ในข้อหา "มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร" พร้อมตรวจยึดของกลางกระเป๋า หมวก และเครื่องหนังแบรนด์เนมปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior รวมกว่า 100 ชิ้น ภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนผู้ผลิตสินค้ากระเป๋าและเครื่องหนังแบรนด์หรูระดับโลก ว่ามีการลักลอบจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผู้ขายมีการไลฟ์สดเสนอขายสินค้าเป็นประจำ และมีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 คน อีกทั้งสามารถจำหน่ายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับตัวแทนผู้เสียหายติดตามเฝ้าดูพฤติกรรม จนพบการไลฟ์ขายสินค้า จึงทดลองสั่งซื้อกระเป๋าหนังแบรนด์ Louis Vuitton ระหว่างการไลฟ์สด เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ชุดสืบสวนได้ติดตามเส้นทางการจัดส่ง จนทราบแหล่งที่ใช้เป็นสถานที่ไลฟ์สดและเก็บสต๊อกสินค้าปลอม ซึ่งเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบปิดเงียบคล้ายไม่มีผู้พักอาศัย แต่ชุดเฝ้าระวังที่ติดตามการไลฟ์สดพบว่า ผู้ขายยังคงไลฟ์จำหน่ายสินค้าอยู่ภายในบ้าน จึงติดต่อเรียกให้หยุดไลฟ์ ก่อนที่ผู้ต้องหาจะออกมาพบเจ้าหน้าที่
จากการตรวจค้น พบสินค้าปลอมจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์ใช้ในการไลฟ์สด เช่น ฉากหลัง ขาตั้งโทรศัพท์ และไฟไลฟ์สด ซึ่งกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะจับกุม
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป