ป.รวบพี่เขยหื่น ขืนใจน้องเมียวัย13 มาราธอน

กองปราบตามรวบพี่เขยสุดหื่น บังคับข่มขืนน้องเมียวัย13 ขณะอยู่บ้านด้วยกันเพียงลำพังนานนับปี ซ้ำข่มขู่ทำร้ายหากห้ามนำเรื่องบอกคนอื่น
วันนี้ (28 ก.พ.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. จับกุม นายตนุภัทร อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ จ.109/2569 ลง 25 ก.พ.69 ข้อหา "กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามฯ" ได้บริเวณริมถนนภายใน ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา มารดาของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี พาลูกสาวเข้าแจ้งความที่ สภ.กระทุ่มแบน พร้อมให้การว่า ครอบครัวของตนเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง โดยเช่าบ้านพักอยู่ร่วมกันที่บ้านพักใน ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งก่อนหน้าลูกสาวถูก นายตนุภัทร ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นลูกเขยของตน ใช้อุบายล่อลวงข่มขืนกระทำชำเรา โดยอาศัยจังหวะช่วงที่แม่ และพี่สาว ออกจากบ้านไปทำงานกันหมด นอกจากนี้ผู้ต้องหายังลงมือก่อเหตุหลายครั้ง และยังข่มขู่ห้ามนำเรื่องไปบอกใคร หากไม่อยากถูกทำร้าย
ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมาตนสังเกตเห็นลูกสาวมีอาการหวาดผวา ร้องไห้ผิดสังเกต จึงเรียกมาสอบถามจนทราบว่าลูกสาวทนไม่ไหว เพราะถูกพี่เขยข่มขืนมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่กล้าบอกใคร ด้วยความกลัวจนทำอะไรไม่ถูก หลังจากตนทราบเรื่องจึงรีบเข้าแจ้งความกระทั่งตำรวจกองปราบปรามตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายดนุภัทร ให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุข่มขืนน้องเมียจริง โดยลงมือมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เริ่มจากตนที่อยู่บ้านกับน้องเมียเพียงลำพัง ระหว่างนั้นเกิดมีอารมณ์ทางเพศจึงลงมือก่อเหตุ จากนั้นก็ยังก่อเหตุซ้ำอีกหลายครั้งเมื่อสบโอกาศ จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป