ตะครุบทันควัน โจรลอบตัดสายไฟทางด่วน M7 รับขายได้ราคาดีจึงก่อเหตุซ้ำ

ตำรวจทางหลวงรวบทันควัน โจรปีนรั้วลักลอบตัดสายไฟทางด่วน M7 ยึดของกลางเพียบ สารภาพขายได้ราคาดีจึงลงมือก่อเหตุซ้ำ
วันนี้ ( 28 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สวญ.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. พ.ต.ต.ยุทธนา ทรัพย์มา สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายนพพล (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ขณะกำลังปีนรั้วเข้าไปตัดสายไฟของทางราชการ บริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (CCB สุวรรณภูมิ) แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พร้อมยึดของกลางประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 1 คัน ,ค้อนเหล็ก, มีดทำครัว , มีดคัตเตอร์ ,เทปกาว ,ประแจเบอร์ 10 และสายไฟที่ตัดมาแล้วความยาวประมาณ 15 เมตร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมจราจร CCB สุวรรณภูมิ ว่ามีคนร้ายลักลอบเข้าไปในพื้นที่เกาะกลางถนน ช่วงกิโลเมตรที่ 8 ของทางด่วน M7 ก่อนตัดสายไฟของทางราชการ สร้างความเสี่ยงต่อระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง เจ้าหน้าที่จึงรุดเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เคยก่อเหตุลักตัดสายไฟในพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้ว และนำไปขายได้เงินมากว่า 5,400 บาท ครั้งนี้จึงย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ โดยปีนรั้วเข้าไปตัดสายไฟเพื่อนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นและใช้ยานพาหนะฯ" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดกระบัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป