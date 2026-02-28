สกัดจับแก๊งขนไอซ์ข้ามโขง รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลาง 214 กิโลฯ

บช.ก.-ทหาร-ปกครองสกัดจับขบวนการขนยาเสพติดข้ามโขง รวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมยึดยาไอซ์ของกลาง 214 กิโลฯ สารภาพรับงานเอเย่นต์รายใหญ่ภาคใต้
วันนี้ (28 ก.พ.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. และ พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ นามเขต สว.กก.3 บก.ป. ร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. ,ทหาร ร้อย.ฉก.ทพ.2108 และฝ่ายปกครอง ชุดสกัดกั้นยาเสพติด เข้าจับกุม นายณัทกฤช อายุ 53 ปี และ นายประสงค์ อายุ 59 ปี ได้บนสะพานถนนพรชัย–เซกา ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ พร้อมของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม 214 กิโลกรัม ซุกซ่อนมาในรถกระบะสีเขียว ทะเบียน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสว่า เครือข่ายยาเสพติดไทย-ลาว จะลักลอบส่งยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ อ.เมืองบึงกาฬ จึงวางกำลังเฝ้าระวังเส้นทางลำเลียงยาเสพติดบนถนนสายบึงกาฬ–บุ่งคล้า กระทั่งชุดเฝ้าระวังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พบเรือจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเทียบฝั่ง และมีการโยนห่อพัสดุจำนวนหลายห่อลงจากเรือ ก่อนเรือจะรีบขี่ข้ามฟากกลับไป
ต่อมา พบชาย 2 คน แบกห่อพัสดุขึ้นรถกระบะและขับออกจากพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงประสานชุดดักซุ่มระหว่างทางให้เตรียมสกัดจับ เมื่อรถต้องสงสัยมาถึงถนนสายบึงกาฬ-บุ่งคล้า เจ้าหน้าที่แสดงตัวขอให้หยุดรถ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ก่อนตะครุบจับกุมไว้ได้ในที่สุด
จากการตรวจสอบ พบ นายณัทกฤช เป็นคนขับรถ และ นายประสงค์ นั่งข้างคนขับ พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวนดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจาก เอเย่นต์ยาเสพติดรายใหญ่ในภาคใต้ ให้มารับยาไอซ์จากบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเชื่อว่ามีการประสานงานจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนนำไปส่งตามจุดนัดหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจพบพยานหลักฐานเป็นข้อความสนทนา การสั่งการจุดรับ-ส่งยาเสพติด รวมถึงเส้นทางการโอนเงินค่าจ้างในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา อยู่ระหว่างขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป