ตร.เดินหน้ารณรงค์คัดแยกขยะ ตั้งเป้าลดขยะตกค้างกว่า 70% ยกระดับคุณภาพชีวิตแฟลตตำรวจลือชา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าลดขยะตกค้างกว่า 70%
วันนี้ (28 ก.พ.) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกิจกรรมตามโครงการ "รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลือชา) ประจำปี พ.ศ. 2569" ณ อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลือชา) โดยมี พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการกองสวัสดิการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวผู้พักอาศัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งให้ความรู้ สร้างวินัยการคัดแยกขยะแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตั้งเป้าลดปริมาณขยะตกค้างลงกว่าร้อยละ 70 เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนรวม เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระสำคัญระดับประเทศ ประกอบกับอาคารบ้านพักส่วนกลางฯ (ลือชา) มีผู้พักอาศัยจำนวน 1,005 ครัวเรือน ใน 21 อาคาร ส่งผลให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก หากขาดการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ซึ่งกระทบต่อสุขภาวะของผู้พักอาศัย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ, การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานเขตพญาไท และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย
ในปัจจุบันนับเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของทุกคน การจัดการขยะที่ดีที่สุด คือการเริ่มต้นที่ตัวเราด้วย "การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง" ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ แต่ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์หรือสร้างมูลค่าได้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด ที่ให้ความรู ้โครงการ “เก็บกลับ-รีไซเคิล” (Bring Back-Recycle), สำนักงานเขตพญาไท ที่มาให้ความรู้ “โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะ ลดค่าธรรมเนียม” และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตพญาไท ที่มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “คัดแยกดี มีหนังดู” ซึ่งในงานในวันนี้ ได้จัดให้มีหนังกลางแปลงมาฉาย ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวผู้พักอาศัยและชุมชนใกล้เคียงได้รับชม เป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในด้านปรับปรุงสวัสดิการตำรวจและครอบครัว