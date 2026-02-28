สาวโชเฟอร์รถโม่ปูนช็อคคู่กรณีขี่ จยย.เสียหลักล้มร่างไถลใส่ใต้ล้อทับดับสยอง

สลด รถบรรทุกโม่ปูนทับรถจักรยานยนต์บนถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ดับคาที่ 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย คนขับอ้างรถล้มเองก่อนไถลเข้าใต้ท้องรถ ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาข้อเท็จจริง
วันนี้ (28 ก.พ.) เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.ธนกร ธรรมนิรมล รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกโม่ปูน ทับมีผู้เสียชีวิต จุดเกิดเหตุ อยู่บนถนนบางขุนเทียน- ชายทะเล ทิศทางมุ่งหน้าวัดหัวกระบือ ใกล้เคียงสามแยกสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุ เป็นถนน 3 ช่องทางจราจร จุดเกิดเหตุอยู่ในช่องทางเดินรถเลนกลาง พบรถบรรทุก ปูนซีเมนต์ ยี่ห้อ Fuso สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-0349 สมุทรสาคร มี น.ส. สมใจ นาเพ็ง อายุ 38 ปี เป็นคนขับ โดยใต้ท้องรถ บรรทุกปูนฝั่งล้อหน้าด้านขวา พบร่างผู้เสียชีวิต เป็นชาย 1 ราย สภาพ ถูกทับตรงลำตัวติดคาอยู่ใต้ล้อ ทราบชื่อต่อมา คือ นายธีระชัย ก้อนภูธร อายุ 49 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ ถุงลม และแม่แรง ยกร่างผู้เสียชีวิตและรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ110i สีดำ 3 ขบ 6799 กรุงเทพมหานคร ของผู้ตาย ออกจากใต้ ท้องรถโดยใช้เวลา 40 นาที กว่าจะสำเร็จ
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ อีก 1 ราย อาสาสมัครให้การช่วยเหลือ นำส่ง รพ.บางมด ไปก่อนหน้านี้ทราบชื่อ คือ นายประสงค์ บุญกว้าง อายุ 63 ปี เบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันกับผู้ตาย ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างทำการยื้อชีวิต ก่อนพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปสอบปากคำ
สอบสวน น.ส. สมใจ นาเพ็ง อายุ 38 ปี คนขับรถบรรทุกปูนซีเมนต์ อ้างว่า ขับรถคันดังกล่าวมาบนถนนตามปกติ กำลังจะตีวงกลับรถเข้าในโรงปูนฝั่งตรงข้าม ในจังหวะที่มาถึงจุดเกิดเหตุ พบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ซึ่งมีคนขับและคนซ้อน เกิด พลิกคว่ำล้ม ก่อนจะมุดเข้าใต้ท้องรถตนเอง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
ซึ่งทางพนักงานสอบสวน จะได้เชิญตัวคนขับไปสอบปากคำ และหาสาเหตุเพิ่มเติม ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม และจะตรวจสอบ กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อแจ้งข้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนร่างผู้เสียชีวิต ได้มอบหมายให้อาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู นำส่งชันสูตร ที่นิติเวช รพ.ศิริราช ก่อนให้ญาติรับศพ ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา.