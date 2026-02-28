“ปู มัณฑนา” รับทราบข้อหาหมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย” ยันไม่หนักใจ เป็นการถูกกลั่นแกล้ง

“ปู มัณฑนา” พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบตำรวจ สน.ท่าข้าม รับทราบข้อหาหมิ่นประมาทกรณีโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” และครอบครัว ยืนยันไม่หนักใจ เชื่อเป็นการถูกกลั่นแกล้ง
วันนี้ (28 ก.พ.) ที่ สน.ท่าข้าม นางมัณฑนา หิมะทองคำ หรือ ปู มัณฑนา ดารานักแสดงพร้อมด้วยนายมานะ วันดี ทนายความ เดินทางเข้าพบ ร.ต.ท.รัฐธิปก แก่นพิทักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีนายกรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ประกาศข่าว และนักแสดงชื่อดัง มอบหมายให้นายพรศัตดิ์ วิพาสอาภานนท์ หรือ ทนายตุ๋ย ทนายความเข้าแจ้งความ หลังนางมัณฑนา มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงหนุ่ม-กรรชัย ผู้ประกาศข่าวว่า “เป็นสื่อมาเฟีย” และพาดพิงถึงครอบครัวหนุ่ม กรรชัย โดยมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2568
ทนายมานะ เปิดเผยว่า วันนี้พาลูกความเข้ามาให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวน รวมทั้งรับทราบข้อกล่าวหา ในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ด้วยการกล่าวคำให้ร้ายคู่กรณี 12 ข้อความ โดยชั้นพนักงานสอบสวน จะต้องมีการนัดมาสอบปากคำเพิ่มเติมว่า คู่กรณีมีการแจ้งความซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่เบื้องต้นพบมีข้อความซ้ำซ้อนกับคดีที่คู่กรณีไปฟ้องศาลด้วย ส่วนจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหรือไม่ แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวสามารถไกล่เกลี่ยและยอมความกันได้ ดังนั้นการประกันตัวสามารถทำได้ในชั้นศาล
สำหรับการดำเนินคดี คู่กรณีมีการแจ้งความ รวม 22 กรรม ทั้งหมด 3 สน. อาทิ สน.หัวหมาก, สน.พหลโยธิน และ สน.ท่าข้าม ไม่รวมกับที่ฟ้องตรงที่ศาลด้วย ส่วนการประกันตัวหรือไม่ พนักงานสอบสวนยังไม่มีการพิจารณาแต่สามารถยอมความได้ ซึ่งหากประกันตัวชั้นศาลขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาล เพราะอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ด้านนางมัณฑนา เปิดเผยว่า ยืนยันว่าไม่หนักใจ กับการถูกดำเนินคดีเพราะเชื่อว่าการดำเนินการเป็นกลั่นแกล้ง เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำ เพราะส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อให้เสียค่าทนาย เสียเวลา และเสียค่าประกันตัว พร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เพราะอยู่วงการบันเทิงมาไม่เคยมีมลทิน ดังนั้นส่วนตัวจึงมีการแจ้งความกลับกับคู่กรณีไว้ทั้งหมดด้วยการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทั้งอาญาและแพ่ง ซึ่งข้อความที่ถูกกล่าวหาเป็นข้อความซ้ำซ้อนกับที่ฟ้องศาลหรือไม่ พร้อมยืนยันว่าตัวเองเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของศาล
นางมัณฑนา เปิดเผยอีกว่า ตอนนี้แจ้งความ หนุ่ม กรรชัย ทนายแก้ว โหนกระแส เป็นต้น ที่ สน.ทองหล่อ เพื่อที่จะฟ้องในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฟ้องคดีอาญาและแพ่ง ซึ่ง ตุ๋ย กับ หนุ่ม บอกมีหลักฐาน ตนก็มีเหมือนกันค่ะ
พร้อมย้อนถามกลับอีกว่า ตนเองหมิ่นประมาทตรงไหนคะ หนุ่ม กับ ตุ๋ย คิดไปเองหรือเปล่าว่า พี่หมายถึงเขาหรือเปล่า ในชั้นศาลพี่ถามว่า มีเมียน้อยเหรอ และทนายตุ๋ยก็ตอบปฏิเสธแทน หนุ่ม กรรชัย
ย้อนไปในเหตุการณ์ที่ทนายตุ๋ยได้มีการตะโกนด่าตน ไอ้เหี่ยว และได้มีการยื่นคำร้องให้กับศาล แต่ศาลไม่รับ และตอนนี้ตุ๋ยได้มีการฟ้องตน ซึ่งตนก็จะฟ้องกลับ ทั้งนี้ตนมั่นใจว่า “ตุ๋ยทำเอาใจ หนุ่ม กรรชัย จะเป็นคู่ความกับตนให้ได้”
ทั้งยังกล่าวอีกว่า ตอนนี้เหนื่อยมาก ที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องขึ้นศาล มาให้ปากคำ และเชื่อว่า อีกฝ่ายตั้งใจแกล้งฟ้องตน
“อันนี้เล่านิทานนะคะ มีคนหนึ่งโทรฯ ไปหาผู้ใหญ่ อยากจะที่ไกล่เกลี่ย อยากจะคุย เพื่อหาทางลง แต่พี่ปูยืนยันว่าไม่ผิด ไม่ขอโทษก่อนแน่นอน”
ตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เคยเจอหน้าคู่กรณี และพร้อมเจอเสมอ ทั้งยังท้าว่า ก็ให้มาศาล และมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกับเขา เพราะตอนนี้ เขาทำให้ภาลักษณ์เราดูเป็นคนไม่ดี ทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเราถูกหรือผิดด้วยซ้ำ แม้จะแพ้ในศาลชั้นต้น ที่ในตอนนั้นอาจจะส่งหลักฐานไม่พอ
อีกทั้งจากสิ่งที่เขาทำ ทำให้เสียโอกาสเยอะ งานละคร งานพรีเซ็นเตอร์ รายได้ ธุรกิจ และเรื่องของการยื่นกู้แบงก์ก็ถูกชะลอหมดเลย และยอมรับว่า ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะหลายคนมีกิจการหลายอย่าง
ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย ได้มอบหมายให้ทนายตุ๋ย ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับ ปู มัณฑณา รวมทั้งหมด 5 คดี ที่ศาลอาญารัชดา 3 คดี, สน.ท่าข้าม 1 คดี และศาลอาญากรุงเทพใต้ 1 คดี โดยศาลประทับรับฟ้องไว้ทั้งหมด 22 กรรม จาก 5 คดี