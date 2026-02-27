รอง ผบ.ตร.ชื่นชม “ดาบเจริญ จราจรกู้ชีพ” พร้อมดูแลประชาชนทุกด้าน

รอง ผบ.ตร.ชื่นชม “ดาบเจริญ จราจรกู้ชีพ” ตัวอย่างตำรวจที่ไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง แต่พร้อมดูแลประชาชนทุกด้าน
วันนี้ (27 ก.พ.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศ ต้องไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกการจราจรเท่านั้น แต่ต้องดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีด้วย พร้อมกันนี้แสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุดรธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่สะท้อนบทบาทการเป็นที่พึ่งของประชาชนบนท้องถนน ตามนโยบาย “ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง” อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 09.30 น. ขณะที่ “ด.ต.เจริญ จันทรักษ์” ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุจากศูนย์วิทยุ 191 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณ ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ขาเข้าเมืองก่อนถึงโลตัส (นาดี) จึงได้รีบออกไปยังที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อไปถึงได้พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดนิ่งอยู่ มีควันขึ้นใต้กระโปรงรถ จึงรีบเข้าให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังพบว่าในรถยนต์คันดังกล่าว มีผู้ป่วยที่จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทำการฟอกไต จึงได้ประสานรถมูลนิธิ มารับตัวผู้ป่วยในรถที่เกิดเพลิงไหม้คันนี้ ไปส่งโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมี ด.ต.เจริญ ขับขี่รถจักรยานยนต์นำ ส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลโดยรวดเร็วและปลอดภัย ส่วนรถคันเกิดเหตุได้ประสานรถยกนำไปซ่อมที่อู่ซ่อมบริเวณใกล้เคียง
ด้าน พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ รอง ผอ.ศจร.ตร. กล่าวว่า ขอชื่นชมถึงปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นมืออาชีพในการเป็นข้าราชตำรวจ บริหารจัดการเหตุการเฉพาะหน้าได้อย่างชำนาญ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวเสริมว่า ชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นไปตามนโยบายของ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันพล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ผ่านการเสนอของ พ.ต.ท.ชัยณรงค์ ขันทะสีมา รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุดรธานี ในการรวมเจ้าหน้าที่จราจร ที่ผ่านการฝึกอบรม มีขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัย และซ่อมบำรุงรถในเบื้องต้น ไว้คอยออกปฏิบัติการช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินต่างๆ และ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดย ด.ต.เจริญฯง ได้เคยทำคลอด และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) มาแล้วหลายราย ประชาชนในพื้นที่จึงมอบฉายา ด.ต.เจริญฯ ว่า “ดาบเจริญ จราจรกู้ชีพ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดูแลประชาชนผู้ใช้ทางอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความปลอดภัยในการจราจร การตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน สมกับอุดมการณ์ “ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง” ที่ตำรวจจราจรยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของประชาชนทั่วประเทศ