”มิรา“อ้างเมาจำเหตุโดนจับก้นไม่ได้ ปัดสถานะสัมพันธ์ลึก "เสือ ดุสิต" ตร.ลั่นเช็กกล้องวงจรปิด ก่อนแจ้งข้อหา

”มิรา“ชนวนเหตุรุมยำหนุ่มใหญ่ ย่องเข้าให้ปากคำตำรวจ เผยจำเหตุการณ์ไม่ชัดเรื่องจับก้นเพราะมึนเมา ปัดตอบสัมพันธ์ เสือดุสิต ตร.สั่งเช็กกล้องวงจรปิด เตรียมแจ้งข้อหา
วันนี้ (27 ก.พ.69) เวลา 16.30 น. ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี น.ส.มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ ซึ่งตกเป็นประเด็นในคดีดังกล่าว ในฐานะแฟนสาวของนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ “เสือ ดุสิต” และเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นชนวนเหตุเรื่องการจับก้น จนนำไปสู่เหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายนายธนพล เวคะวากยานนท์ อายุ 53 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.อาทิตย์ รุ่งเชตุ สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ โดยมี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ. รัตนาธิเบศร์ ร่วมสอบปากคำด้วย
น.ส.มิรา เปิดเผยว่า ตนไม่มั่นใจว่ามีการจับก้นหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในอาการมึนเมา โดยระบุว่าในคืนเกิดเหตุได้เดินออกจากห้องวีไอพีไปเข้าห้องน้ำ และบังเอิญพบกับ “พี่กุ้ง” ซึ่งเป็นชื่อที่ตนเรียกนายธนพล เวคะวากยานนท์ โดยทั้งสองไม่ได้พบกันมานานประมาณ 7 ปี จึงหยุดทักทายและพูดคุยกันเพียงสั้น ๆ ไม่ได้นั่งคุยนานตามที่มีการเข้าใจ เพราะเป็นจังหวะที่ตนกำลังจะกลับเข้าไปในห้องวีไอพี ก่อนที่นายสัมฤทธิ์ หรือ “เสือ ดุสิต” จะเดินออกมาจากห้องและเห็นเหตุการณ์พอดี จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้น
น.ส.มิรา กล่าวต่อว่า เบื้องต้นตนจำไม่ได้จริง ๆ ว่านายธนพลได้มีการจับตัวหรือจับก้นตนหรือไม่ เพราะจำรายละเอียดไม่ค่อยได้จากอาการมึนเมา เพียงแต่หยุดคุยเพราะเจอคนรู้จักเก่าเท่านั้น ภายหลังเหตุการณ์จบลง ตนจึงคิดทบทวนว่าใช่นายธนพลจริงหรือไม่ และสรุปว่าเป็นบุคคลที่ตนเคยรู้จักจริง ส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน ตนยังไม่ขอตอบคำถามสื่อมวลชนในขณะนี้
ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกร้าน รวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบสำนวนคดีและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป