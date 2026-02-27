ศาลแพ่งอนุญาตให้อายัดทรัพย์ไว้ต่อ ยังไม่ให้คืนให้ "ทนายตั้ม-เมีย" รอคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์

ศาลแพ่งอนุญาตให้อายัดทรัพย์ไว้ต่อ หลังอัยการยื่นขอคุ้มครอง ยังไม่ให้คืนทรัพย์ ทนายตั้มกับเมีย จนกว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาเสร็จ
กรณีเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมาศาลแพ่ง มีคำพิพากษา ยกคำร้องอัยการ ขอริบทรัพย์ “ทนายตั้ม-ภรรยา”ในคดีฉ้อโกง น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย เหตุพยานน้ำหนักน้อย โดยให้คืนทรัพย์ 74 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ 2 ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลเเพ่ง ขอให้คุ้มครองทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เเละความผิดฐานฟอกเงิน อีกทั้งยังเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคาร อันเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดั ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย
หากผู้ร้องอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนแก่ ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ก็เป็นการยากที่จะติดตามเอาคืนหรือไม่อาจเอาทรัพย์สินนั้นคืนมาได้ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 59 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (1) และ มาตรา 260 จึงขอศาลแพ่งมีคำสังให้อายัดทรัพย์สินพร้อมดอก ผลที่เกิดขึ้น รายนายษิทรา เบี้ยบังเกิด กับพวก ที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ไปคืนหรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างพิจารณา
โดยศาลแพ่งมีคำสั่งอนุญาตให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจนกว่าผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จะออกมา
สำหรับผลของคำสั่งอายัดของศาลเเพ่งจะมีกำหนดระยะเวลา 7 วันเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เนื่องจากกฎหมายฟอกเงินให้นำประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้
หากผู้ร้องคืออัยการมายื่นให้ศาลอายัดต่อก็จะอายัดได้ตลอดจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ถ้าระหว่างนี้ศาลอุทธรณ์ไม่สั่งมาก็จะต้องรอผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เหมือนคดีแพ่งทั่วไป
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า เรื่องนี้อัยการสูงสุดได้รับทราบในประเด็นที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นได้มีคำสั่งให้คณะทำงานสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ระหว่างที่รอคำพิพากษาฉบับเต็มจากศาลแพ่ง ขณะเดียวกันในวันนี้นายสุเทพ อัยการเจ้าของสำนวนคดีได้เดินทางมาชี้แจงต่อคณะทำงานดังกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว