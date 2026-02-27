ป.หิ้ว "อ.ต้น คนตัดกรรม"ฝากขัง! คดีลวงดารา-ไฮโซ โอนเงินตัดกรรม รวม 50 ล้าน

กองปราบคุม "อ.ต้น คนตัดกรรม" ฝากขังผัดแรก คดีอ้างตัวเป็นผู้วิเศษ ลวงดารา-ไฮโซ โอนเงินตัดกรรม สูญเงินรวม 50 ล้านบาท เผยประวัติเคยถูกจับคดีฉ้อโกงเมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วันนี้ ( 26 ก.พ.) พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ควบคุมตัว นายชวิศร์ อายุ 48 ปี หรืออาจารย์ต้น ผู้ต้องหาตามหมายจับ " คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน" ไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขัง โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะ และผู้ต้องหาเคยมีประวัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงมาก่อนแล้ว
ซึ่งระหว่างที่ควบคุมตัวไปขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นทั้งนำเงินที่ หลอกลวงประชาชนไปใช้จ่ายอะไรหมด และตอนนี้ไฮโซต้น ผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคน ยังหลบหนีไปอยู่ที่ไหน แต่อาจารย์ต้นก็เอาแต่เอาก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดๆ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 อาจารย์ต้นเคยถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมตามหมายจับในคดีหลอกเอาเงินจากบริษัทประกัน โดยแจ้งว่าภรรยาตนเองเสียชีวิต จนบริษัทประกันเจ้าแจ้งความกองปราบปราม และถูกดำเนินคดีฉ้อโกงมาก่อนแล้ว
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เริ่มจากมีผู้เสียหายที่เป็นกลุ่มนักแสดง ไฮโซ และนักธุรกิจ มาแจ้งความ ว่าถูก อาจารย์ต้น ซึ่งมีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นผู้วิเศษ ชักชวนให้มาลงทุนทำสถานปฏิบัติธรรม และอ้างเรื่องโอนเงินตัดกรรม จนมีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อสูญเงินรวม 50 ล้านบาท ในจำนวนนี้มี "มัดหมี่ พิมดาว" โดนไป 8 ล้านบาท ก่อนที่ทางตำรวจกองปราบปรามติดตามจับกุมได้ที่บริเวณหน้าคอนโดมิเนียม ภายในซอยเพชรเกษม56 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา