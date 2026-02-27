ศาลอาญารับฟ้องคดี "ปู-มัณฑณา" หมิ่นประมาท "หนุ่ม-กรรชัย"สอบคำให้การ 8 มิ.ย.นี้ ด้านทนายยัน ฟ้องคดีอีก หากไม่หยุดการกระทำ พร้อมค้านประกันทุกคดี
วันนี้ (27 ก.พ.) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ที่ห้องพิจารณา 708 ศาลนัดฟังคำสั่งคดีที่นายกรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ประกาศข่าว และนักแสดงชื่อดังฟ้องหมิ่น นางมัณฑณา หิมะทองคำ หรือ "ปู- มัณฑณา" ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่นางมัณฑณา โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงบนเฟซบุ๊ก ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะของตนเองหลายครั้ง
ศาลพิเคราะห์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊คของตัวจำเลยในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2568 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ฟ้อง จำเลยได้โพสต์ข้อความที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะหลายข้อความที่แม้ไม่ได้เป็นการกล่าวถึงตัวโจทก์โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาประกอบข้อความที่จำเลยได้โพสต์ลงบนบัญชีเฟซบุ๊คของตนเองปรากฎว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากระบุเป็นชื่อโจทก์หรือรายการโหนกระแสที่โจทก์เป็นผู้ดำเนินรายการ กรณีจึงบ่งชี้ว่าจำเลยมีเจตนากล่าวถึงโจทก์ ข้อความที่จำเลยโพสต์ลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือทางสังคมและการประกอบวิชาชีพของโจทก์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว ทั้งอาจทำให้สังคมหรือประชาชนทั่วไปขาดการยอมรับนับถือโจทก์ นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวยังเหยียดหยามและสบประมาทโจทก์ เมื่อข้อความดังกล่าวโพสต์ลงบนเฟซบุ๊คสาธารณะของจำเลย ซึ่งตั้งค่าการมองเห็นเป็นสาธารณะ ถือว่าจำเลยได้กระทำโดยการโฆษณา พยานหลักฐานของโจทก์มีมูลความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นโดยการโฆษณา
คดีโจทก์มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328,393 ให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณา
ศาลได้นัดสอบคำให้การในวันที่ 8 มิถุนายน 2569
ภายหลังนายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลมีคำสั่งรับฟ้องว่า ภาพรวมทั้งหมดศาลเห็นว่าข้อความเป็นการสร้างให้โจทก์หมดความน่าเชื่อถือในฐานะการเป็นสื่อมวลชนและเป็นการเหยียดหยามโจทก์ เลยมีคำสั่งนัดสอบคำให้การและตรวจหลักฐานในเดือนมิถุนายน 2569 ตนได้ส่งหลักฐาน เพื่อให้เห็นถึงข้อความที่ต่อให้ไม่เอ่ยชื่อก็ยังเห็นว่าจำเลยหมายถึงใคร
เมื่อถามว่าตอนนี้ศาลรับฟ้องรวมกี่คดีแล้ว
นายพรศักดิ์กล่าวว่า ตอนนี้คดีอาญาศาลได้รับไว้ทั้งหมด 3 คดีแล้วจาก 5 คดี มีหนึ่งคดีที่อยู่ในขั้นตอนรอสอบคำให้การหลังจากนั้นก็จะมีความเห็นตามขั้นตอน และอีกคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นคดีหมิ่นประมาททั้งหมด ตนยืนยันว่าฟ้องเป็นคดีอาญาไม่ได้มีการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหาย และทุกข้อความที่จำเลยโพสต์ไปมีราคาที่ต้องจ่ายคืออิสรภาพของตัวจำเลยเอง
เมื่อถามว่าถ้ายังไม่หยุดจะมีการฟ้องเพิ่มอีกหรือไม่
นายพรศักดิ์ กล่าวว่า มีฟ้องอีกแน่นอนเพราะจำเลยไม่ยอมหยุด ตนขอให้หยุดเถอะ เพราะทำต่อไปมันไม่มีอะไรดี ลามไปด่าตน ภรรยาของตนวนอยู่อย่างนี้ ตอนนี้กำลังพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องเหมือนกับที่นายกรรชัยทำอยู่หรือไม่ ตนมองว่าข้อความที่จำเลยโพสต์เป็นขยะโซเชี่ยล ต้องมาเก็บกวาดที่ศาลเท่านั้น
เมื่อถามว่า ทำไมจำเลยจึงไม่ยอมหยุดกระกระทำดังกล่าว
นายพรศักดิ์ ระบุว่า จำเลยน่าจะมีใจต่อสู้คดี แต่ขอฝากเตือนไปยังจำเลยว่าอย่าสู้เรื่องบนศาลเลย ไปสู้เรื่องอื่นจะดีกว่าเพราะเสียเวลาเดินทาง เสียค่าทนาย ยังท้าทายกระบวนการยุติธรรมด้วย
นายพรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนอนาคตจะมีการยกกระเช้าเข้าไปขอโทษหรือไม่ ต้องถามตัวนายกรรชัยว่าจะรับไหม แต่ตนมองว่านายกรรชัยไม่น่ารับกระเช้าขอโทษจากจำเลย เจ้าตัวไม่ห่วงตัวเองเท่าไหร่ เพราะเจ้าตัวห่วงภรรยากับลูกมากกว่า เพราะมีการลามไปถึงครอบครัวของเจ้าตัวด้วย ตนมองว่าถ้าทะเลาะกันก็ควรที่จะเฉพาะบุคคลไปไม่ต้องไปลามถึงครอบครัว และเรื่องความเสียหายต่อชื่อเสียงมองว่าประเมินยาก แต่นายกรรชัยไม่ได้มองตรงนั้น มองไปที่อิสรภาพที่สำคัญกว่า และมีคดีออกมาเรื่อย ๆ ถ้าตัวจำเลยยังไม่หยุดการกระทำ ตนยังคัดค้านการปล่อยชั่วคราวของจำเลยทุกคดีที่มีการฟ้องร้องอีกด้วย