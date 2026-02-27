ปธ.ศาลฎีกาแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวน 9 ราย ไต่สวนข้อเท็จจริงปม "เอกวิทย์" กรรมการ ป.ป.ช.รับสินบนทอง "โจ๊ก"

ปธ.ศาลฎีกาแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวน 9 ราย ไต่สวนข้อเท็จจริงปม อดีตลูกน้อง"โจ๊ก"ยื่นร้องประธานรัฐสภา กล่าวหา"เอกวิทย์" กรรมการป.ป.ช.รับสินบนทอง "โจ๊ก" น้ำหนัก 246 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมาจากกรณี พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิสมัย อดีตลูกน้องคนสนิทของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ โจ๊ก รองผบ.ตร.เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา ดำเนินการเอาผิดนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการรับสินบนทองคำจำนวน 246 บาท เพื่อช่วยเหลือพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในคดีเว็บพนันออนไลน์
ต่อมาศาลฎีกาได้ออกประกาศเรื่อง “แต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ” โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 82 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ความว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 236 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 49 และมาตรา 50 ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยให้ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน
ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภา มีหนังสือแจ้งว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา มายังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ
ประธานศาลฎีกาได้แต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ประกอบด้วย
1.นายชวลิต อิศรเดช
2.นายเผดิม เพ็ชรกูล
3.นายอธิคม อินทุภูติ
4.นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์
5.นายอดิศร ไชยคุปต์
6.นายสัญจัย จันทร์ผ่อง
7.ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร8.ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล
9.ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ