CIB ผงาดคว้าแชมป์โซเชียล 2 ปีซ้อน! ผลงานเตือนภัย ปชช.-สร้างเกราะป้องกันมิจฉาชีพ

ตำรวจสอบสวนกลางผงาดคว้าแชมป์ Thailand Social Awards 2 ปีซ้อน! ผลงานเด่นสื่อสารเตือนภัยประชาชน สร้างเกราะป้องกันมิจฉาชีพ
วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยว่า งานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ปรากฏว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ยังคงคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดย CIB ได้รับรางวัลสาขา Best Brand Performance On Social Media : Regulatory หรือกลุ่มองค์กรบังคับใช้กฎระเบียบ จากผลงานการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียที่โดดเด่น ทั้งการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน การแจ้งเตือนภัย และการให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลดังกล่าว มีการคำนวณคะแนนจากประสิทธิภาพการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการสื่อสารกับประชาชนอย่างรอบด้าน สะท้อนถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นจากสังคมออนไลน์อย่างแท้จริงโดยในสาขาเดียวกันนี้ ยังมีหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรมสอบสวนคดีพิเศ
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• สืบนครบาล
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวอีกว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากแนวทางการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเตือนภัย และการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เพื่อสร้าง “เกราะป้องกันภัย” จากมิจฉาชีพในยุคดิจิทัล
"ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ที่จะผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ เป็นกลาง และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนต่อไป" ผบช.ก.กล่าว
สำหรับ Thailand Social Awards นับเป็นเวทีประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เปรียบเสมือนเสียงสะท้อนจากชาวโซเชียลที่ร่วมกันยกย่องแบรนด์และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นบนโลกออนไลน์อย่างแท้จริง