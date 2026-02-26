วันนี้ (27 ก.พ.) ที่โรงเรียนวัดดอน สำนักงานเขตสาทร ประทับใจ "รร.วัดดอน" จัดใหญ่นิทรรศการทางวิชาการในตรีมงาน “ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้"กรุงเทพมหานคร นางสาวพวงเพชร ฝากาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร ให้เกียรติเป็นประธานในงานจัดนิทรรศการทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 6 (บางรัก–สาทร) ในตรีมงาน “ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ : Learning Space" ซึ่ง โรงเรียนวัดดอน เป็นเจ้าภาพพร้อมมอบกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน โดยมี นางสาวมหิศร นันตโลหิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดดอน พาคณะให้การต้อนรับ ทำให้งานครั้งนี้สมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะในปีนี้ การจัดงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ความร่วมมือ และพลังสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากทั้ง 7 โรงเรียนในเครือข่าย
อีกทั้งได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง สะท้อนแนวคิดสำคัญว่า “ทุกพื้นที่สามารถเป็นห้องเรียนได้” และการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งนี้ในฐานะเจ้าภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอน ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเครือข่ายบางรัก–สาทร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเวทีทางวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง รวมถึงสำนักงานเขตสาทร ที่ให้การสนับสนุนเต็นท์และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ สำนักงานเขตบางรัก และคณะศึกษานิเทศก์ ที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการอย่างดียิ่ง
ที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ บริษัทมิตซูบิชิ ที่สนับสนุนเต็นท์กิจกรรม มีทั้งวีอาร์โลกเสมือนจริงและจอใหญ่ยักษ์ให้นักเรียนเรียนรู้ไปด้วยความพร้อมและความอบอุ่น, บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ที่นำกิจกรรมด้านแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ,คุณธีระ รัตนาธดี นายก สมาคม สแตกค์ประเทศไทย และบริษัทโพคาริสเวท ที่นำกิจกรรมสแต็กและกิจกรรมสร้างสรรค์มาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ท้ายที่สุดขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดงานนิทรรศการทางวิชาการที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ความอบอุ่น และความภาคภูมิใจของเครือข่ายบางรัก–สาทร เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด…เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ เมื่อทุกคนร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ.
