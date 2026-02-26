เอเชียวาณิช นำชุดพัฒนาทักษะ Electronic Kit ร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 6 (บางรัก–สาทร)

วันนี้ (26 ก.พ.) นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียวานิช จำกัด ส่งทีมงานนำสื่อการเรียนการสอนชุดพัฒนาทักษะ อิเล็กทรอนิกส์ คิท (Electronic Kit) เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 6 (บางรัก–สาทร) ณ โรงเรียนวัดดอน สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในตรีม “ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ : Learning Space” โดยได้รับความร่วมมือ และพลังสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากทั้ง 7 โรงเรียน ในเครือข่าย เข้าร่วมชม ศึกษา และเรียนรู้อย่างคับคั่ง
สำหรับบรรยากาศภายในงานได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง สะท้อนแนวคิดสำคัญว่า “ทุกพื้นที่สามารถเป็นห้องเรียนได้” และการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยมีสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา มาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จำนวนมาก อาทิ บริษัทมิตซูบิชิ ที่สนับสนุนเต็นท์กิจกรรม มีทั้งวีอาร์โลกเสมือนจริงและจอใหญ่ยักษ์, บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ที่นำกิจกรรมด้านแผงวงจรไฟฟ้า และเทคโนโลยีมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง , คุณ ธีระ รัตนาธดี นายก สมาคมสแตกค์ประเทศไทย และบริษัทโพคาริสเวท ที่นำกิจกรรมสแต็กและกิจกรรมสร้างสรรค์มาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ซึ่งในส่วนของ บริษัท เอเชียวานิช จำกัด นั้นได้นำสื่อการเรียนการสอนชุดการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างชุดวงจรไฟฟ้าพัฒนาทักษะ Electronic Kit เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 6 (บางรัก–สาทร) ครั้งนี้ด้วย โดย ชุดวงจรไฟฟ้าพัฒนาทักษะ Electronic Kit นั้น เป็นชุดทดลองปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับพันตัวอย่างการทดลอง สามารถทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่เด็กพบเจอในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถเล่นเป็นกลุ่มได้ 2 ถึง 5 คนมีคู่มือการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจง่าย เป็นสื่อเสริมพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ เชิญตรรกะความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการส่งเสริมการสร้างสมาธิ และเรียนรู้ในหลัก STEM ได้เป็นอย่างดี