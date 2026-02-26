พล.ต.ท.นพศิลป์ นำทีมไขปริศนา “โจรหมวกฟาง” คนเดียวกันกับ “โจรสวมวิก” ปี 2562 p

จากกรณีชุดสืบสวนสามารถแกะรอยคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ได้ทองคำน้ำหนัก ประมาณ 198 บาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา และกระทั่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตำรวจสามารถจับกุมตัว นายจะลอ หรือ ทิว (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุจริงนั้น
ล่าสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการบช.น. พร้อมทั้ง พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ประชุมติดตามความคืบหน้ารวมกับ พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐก. , พ.ต.อ.ฤตวีร์ สุขเจริญ ผกก.สส.บก.น.5 , พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ประดับไทย ผกก.สน. พระโขนง , พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตัดประเด็นข้อสงสัยว่า นายจะลอ หรือ นายทิว ใช่คนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองในปี 2562 หรือไม่ เนื่องจากรูปพรรณ ตำหนิ และพฤติการณ์ รูปแบบการก่อเหตุมีลักษณะที่เหมือนกันนั้น
จากการตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ DNA พบว่า นายจะลอ หรือ นายทิว กับ ผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าย่านพระราม 4 คือ “บุคคลเดียวกัน” โดยเมื่อปี 2562 ภายหลังคนร้ายก่อเหตุชิงทองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พฐ. ได้มีการเก็บ DNA บริเวณมือจับด้านซ้ายของจักรยานยนต์ ยามาฮ่า สีเหลือง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ที่ใช้ในการก่อเหตุในวันดังกล่าว และเมื่อมีการนำ DNA ของ นายจะลอ หรือ นายทิว มาตรวจสอบพบว่าคือบุคคลเดียวกันที่ก่อเหตุชิงทองจำนวน 198 บาท เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา
โดยหลังจากนี้จะดำเนินการแจ้งผลรายงานการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมไปยังพนักงานอัยการ และดำเนินการตามสั่งการให้สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อนายจะลอ หรือ นายทิว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป