สังคมผิดหวัง "เสือ ดุสิต" เป็นนักมวยแต่หมาหมู่ เสียชื่อฉายา "พระเอกในคราบนักเลง"

กรณี น.ส.เปมิกา ควรสมาคม อายุ 26 ปี ลูกสาวของ นายธนพล เวคะวากยานนท์ อายุ 55 ปี ผู้บาดเจ็บ เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีกับ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ "เสือ ดุสิต" พร้อมพวกอีก 2 คน หลังถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ อาการโคม่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ก.พ. เวลา 04.30 น. บริเวณหน้าห้องน้ำภายในร้านอาหารชื่อดัง อ.เมือง จ.นนทบุรี เสือ ดุสิต ให้เหตุผลว่า นายธนพล ไปจับก้นแฟนสาว
ย้อนอดีตจะพบว่า เสือ ดุสิต เคยขึ้นชกในรายการ Fight Club Thailand "สังเวียนที่เปลี่ยนจากความรุนแรง ให้กลายเป็นมิตรภาพ" เวทีที่มีคนล้อมเป็นเชือก ด้วยสไตล์การชกที่ดุดัน ใจถึง และมีน้ำใจนักกีฬา ชื่อของ เสือ ดุสิต จึงเป็นที่จดจำของคนมากขึ้น ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเหตุการณ์ "บุกปล้นบ่อน" ย่านสะพานใหม่ ปี 2562 ช่วงหลังเข้าสู่แวดวงอินฟลูเอ็นเซอร์ มักจะมีภาพลักษณ์ไปทำบุญ แจกของ ช่วยเหลือคนยากจน หรือร่วมกิจกรรมการกุศลอยู่บ่อยครั้ง จึงได้ฉายา "พระเอกในคราบนักเลง"
ทว่าเหตุการณ์รุมทำร้ายชายวัย 55 ปี ที่ร้านอาหาร จ.นนทบุรี สังคมต่างตั้งคำถามว่า เสือ ดุสิต เป็นมวย ใจนักเลง มีภาพลักษณ์ที่ดี เหตุใดจึงใช้วิธีรุมทำร้ายคนอื่นซึ่งไม่ใช่วิถี "นักเลง"
ต่อมา เสือ ดุสิต ได้ออกมาโพสต์ว่า "ผมรู้สึกผิดจริงๆ ผมขอโทษทุกๆ อย่าง ผมพร้อมรับผิดชอบทุกๆ อย่าง ผมพร้อมเยียวยา ผมผิดที่หมาหมู่ ผมผิดที่ขี้เรื้อน ผมผิดที่ทำเกินกว่าเหตุ เรื่องมันเกิดแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ใครจะด่าจะว่า ผมไม่ได้โกรธ ตามสภาพ ทำตัวเองทั้งนั้น" ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น มีทั้งให้กำลังใจ และวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าว.