รวบชายเร่ร่อนตระเวนลักมิเตอร์น้ำ แยกชิ้นส่วนขายเอาเงินซื้อยาเสพ

ตำรวจ สน.ยานนาวา จับชายเร่ร่อนวัย 41 ตระเวนลักมิเตอร์น้ำตามบ้านเรือนหลายหลัง นำมาแยกชิ้นส่วนขายเอาเงินซื้อยาเสพ
วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.(สส), พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 และ พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ยานนาวา สั่งการ พ.ต.ท.อาทิตย์ ชาตินักรบ รอง ผกก.สส.สน.ยานนาวา พ.ต.ท.กิจจพัฒน์ พงศ์พัฒนกิจจา สว.สส.สน.ยานนาวา และ พ.ต.ท.ศุภกิตติ์ คงชื่น สว.สส.สน.ยานนาวาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ยานนาวา จับกุมนายนิพนธ์ หรือ นิล ยอดสง่า อายุ 41 ปี โดยจับกุมได้ที่สน.ยานนาวาแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสืบสวน สน.ยานนาวา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่า มีเหตุคนร้ายตระเวนลักทรัพย์มิเตอร์น้ำ ตามบ้านเรือนหลายหลังคาเรือน สร้างความเดือดร้อนและมูลค่าความเสียหายเป็นวงกว้าง ฝ่ายสืบสวนจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุพบว่า หลังก่อเหตุคนร้ายมักจะหลบหนีโดยใช้รถแท็กซี่ไปลงบริเวณชุมชนบ่อนไก่ ก่อนนำกำลังแฝงตัวหาข่าวเชิงลึก จนทราบตัวผู้ต้องสงสัย เป็นคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หลับนอนตามสวนสาธารณะ โรงแรมราคาประหยัด เปลี่ยนที่พักไปเรื่อย ยากต่อการติดตาม กระทั่งวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่สนมา ฝ่ายสืบสวนพบตัวผู้ต้องหาซึ่งมีรูปพรรณตรงกับทะเบียนประวัติอาชญากรรม จึงเชิญตัวมาซักถามที่ สน.ยานนาวา
สอบสวนนายนิพนธ์ ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ว่าเป็นผู้ตระเวนลักมิเตอร์น้ำจริง โดยได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดเกิดเหตุ จุดแยกชิ้นส่วนเพื่อลอกเอาทองแดง และจุดที่นำไปขาย เงินที่ได้ทั้งหมดรับว่านำไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งผลปรากฏว่าพบสารเสพติดในร่างกายจริง จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยผิดกฎหมาย และเตรียมขยายผลดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ยานนาวา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป