ปพ.รวบ “เอ๋ พระราม2" มือยิงถล่มอริดับ 2 - หนีโทษจำคุก 12 ปี 9 เดือน

ตำรวจคอมมานโดบุกรวบ "เอ๋ พระราม2" มือปืนโหดยิงถล่มกลุ่มอริกลางร้านเหล้าดับ 2 เจ็บ 2 ก่อนหนีโทษจำคุก 12 ปี 9 เดือน หลังได้ประกันตัว
วันนี้ ( 26 ก.พ.) พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ปพ.พ.ต.ต.ชนภัช ศิริพงษ์ สว.กก.3 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายวัฒนา หรือ “เอ๋” ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 159/2558 ลงวันที่ 7 พ.ค. 58 ในความผิดเกี่ยวกับชีวิต พยายามฆ่า และ พ.ร.บ.อาวุธปืน ได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านพระราม 2 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2551 ผู้ต้องหามีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริมานานหลายเดือน วันเกิดเหตุคู่อริ 4 คน นั่งดื่มสุราอยู่ในร้านใกล้บ้านผู้ต้องหา บังเอิญพบกันและเกิดปากเสียงรุนแรง ผู้ต้องหาเห็นว่าตนมาคนเดียว จึงวิ่งกลับไปหยิบอาวุธปืนย้อนกลับมายิงถล่มใส่กลุ่มคู่อริรวม 11 นัด ทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 2 ราย ส่วนอีก 2 รายรอดชีวิต เนื่องจากกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญ
หลังเกิดเหตุ นายวัฒนา นำปืนของกลางเข้ามอบตัว คดีผ่านการพิจารณาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก่อนศาลฎีกาพิพากษายืน ให้จำคุก 12 ปี 9 เดือน แต่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวและหลบหนี ไม่มาฟังคำพิพากษา กระทั่งถูกตำรวจคอมมานโดตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่ง ศาลอาญาธนบุรี เพื่อรับโทษตามคำพิพากษาต่อไป