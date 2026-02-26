รวบหนุ่ม-สาวจีนเทา หมายจับคดีฉ้อโกงรัฐบาลจีน หลบหนีเข้าไทย

สตม.บุกจับ 2 ราย หนุ่ม-สาวชาวจีน หมายจับคดีฉ้อโกงรัฐบาลชาติเดียวกัน หลบหนีเข้ามาอยู่ในไทย
วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.แดนไพร แก้วเวหล รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง รอง ผบก.สส.สตม. และ พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. ได้สั่งการให้ กก.1 บก.สส.สตม. สืบสวนติดตามจับกุมนางสาวฉาง ลี่ อายุ 42 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาสำคัญของทางการจีน
สืบเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือมา กก.1 บก.สส.สตม. ว่า นางสาสฉาง ลี่ เป็นผู้ต้องหากระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต่อมาจึงมีการสืบสวนจนทราบว่า นางสาวฉางลี่ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เมื่อ 7 ธ.ค.68 เข้าพักอาศัยที่ หมู่บ้าน ม.8 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จึงไปตรวจสอบ ต่อมาพบบุคคลลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงกับ นางสาวฉาง ลี่ ซึ่งตรงกับบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งหนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้นางสาวฉาง ลี่ ทราบและได้เชิญตัวมาที่ ตม.จว.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.สส.สตม.จับกุมนายหวู เว่ย อายุ 41 ปี สัญชาติจีน ได้เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. ภายหลัง สอท.จีน ได้แจ้งกรณีแจ้งข้อมูลบุคคลสัญชาติจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทำความผิดฐานฉ้อโกงรัฐบาล และทางการจีนได้ยกเลิกหนังสือเดินทางแล้ว คือนายหวู เว่ย และเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ผบก.สส.สตม. ได้อนุมัติให้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวรายดังกล่าว ตาม มาตรา 12(7) ประกอบ มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
โดยการจับกุมครั้งนี้เป็นการสืบสวนร่วมกับ กก.สายตรวจ บก.ปพ. ทราบว่า นายหวู เว่ย พักอาศัยอยู่ที่คอนโด ย่านอโศก-รัชดา แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ และสายข่าวแจ้งว่านายหวู เว่ย กำลังเดินทางด้วยสายการบิน ซึ่งเดินทางจากสนามบินภูเก็ตมายังสนามบินดอนเมืองในวันที่จับกุมดังกล่าว กก.4 บก.สส.สตม. จึงร่วมกับ กก.สายตรวจ บก.ปพ. เฝ้าสังเกตการณ์จนพบตัวผู้ต้องหา จึงได้ร่วมกันควบคุมผู้ต้องหานำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. ดำเนินการต่อไป
สำหรับการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากทาง พล.ต.ท.ภาณุมาศ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยใน สตม. เพิ่มความเข้ม X-ray พื้นที่คนต่างชาติที่อาจแฝงตัวหลบหนีคดีจากต่างประเทศ หรือเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในไทย ภายใต้แนวคิด “Turn Back Crimes” โดยให้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศภายในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด และเป็นการขับเคลื่อน เพิ่มความเข้มข้นในการปฎิบัติการห้วงระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่ากำหนด (Overstay)