"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยเตรียมวางมือทางการเมือง หลังพ้นคุก

"อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ ชินวัตร" แจงการปล่อยตัวพักโทษ 11 พ.ค. ขอให้เป็นตามขั้นตอน แย้มอาจวางมือทางการเมือง
วันนี้ (26 ก.พ.) เวลา 09.35 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ “ปอ” สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีมวลคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว ซึ่งถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 43 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 10.45 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีการพักโทษของนายทักษิณ ตามเกณฑ์จำคุก 2 ใน 3 ของกำหนดโทษหนึ่งปี และเตรียมปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค.69 โดย น.ส.แพทองธาร ระบุสั้นๆ ว่า "ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน" ส่วนการพูดคุยในวันนี้เป็นการสนทนาเรื่องทั่วไป โดยตนได้เล่าเรื่องทริปท่องเที่ยวที่เพิ่งไปมาให้คุณพ่อฟัง
เมื่อถามถึงการเตรียมกำหนดการรองรับหากได้รับการพักโทษ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการ
เมื่อถามถึงอนาคตทางการเมืองของนายทักษิณ หากได้รับการปล่อยตัวแล้วจะวางมือทางการเมืองเลยหรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า นายทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำมานานถึง 6 เดือนแล้ว ก็น่าจะวางมืออย่างแน่นอน ไม่มีไม่วางหรอกค่ะ