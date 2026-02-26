"เสือ ดุสิต" ยอมรับเป็นคนเหี้ย รู้สึกผิด ขอโทษผู้เสียหาย แต่ท้าหากไม่มีการจับก้นแฟนจริงพร้อมให้ประหารชีวิต

“เสือ ดุสิต” สารภาพร่วมก่อเหตุจริง ยันตั้งใจมามอบตัวแต่แรก ไม่ได้หลบหนี พร้อมให้ประหารชีวิตถ้าไม่มีการจับก้นแฟนตนจริงขอโทษผู้เสียหายจากใจ รู้สึกผิดมาก นอนไม่ได้ กินไม่ได้ ครอบครัวพัง หลังจากนี้จะไม่ขอเที่ยวอีก ยอมรับเป็นคนเหี้ย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.พ. 69 หลังจากที่ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือ ดุสิต อายุ 40 ปี นายอานนท์ จันสอน หรือบอย อายุ 37 ปี นายไมตรี แสงฤทธิ์ หรือ แมน อายุ 29 ปี เดินทางเข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แจ้งข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า วันนี้ขั้นตอนในการมอบตัวของทั้ง 3 ราย ของแก๊ง "เสือ ดุสิต" ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดวันที่ 18 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุทั้ง 3 ราย นำโดย เสือ ดุสิต และเพื่อน ให้การรับสารภาพในการก่อเหตุ เบื้องต้นอาการของผู้เสียหายกำลังรักษาตัวอยู่ค่อนข้างสาหัส และกำลังรอใบแพทย์อยู่ ถือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤติ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนเรื่องมีการท้าทายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฟังจากปากแล้ว "เสือ ดุสิต" บอกว่าไม่ได้พูด ตนจึงอยากให้ประชาชนมั่นใจ ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ด้าน เสือ ดุสิต กล่าวว่า ตนมามอบตัวตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ได้หนี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ตอนนี้ตนต้องขอโทษ ซึ่งตนให้คนกลางติดต่อกับผู้เสียหายแต่เขาไม่พร้อมที่จะคุย ตนก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรับสภาพ ตนทำผิดไปแล้วตนต้องยอมรับ ตนอยากขอโทษจากใจจริงๆ พร้อมให้ประหารชีวิตถ้าไม่มีการจับก้นแฟนตนจริง ตนรู้สึกผิด นอนไม่ได้ กินไม่ได้ ครอบครัวแตก หลังจากนี้จะไม่ขอเที่ยวอีกแล้ว ตอนนี้คุยกับภรรยาแล้วภรรยาทนมา 9 ปี มากพอแล้ว ตอนนี้เลิกกับภรรยาไปแล้ว และจะรับผิดครั้งนี้ด้วยตัวเอง ยอมรับว่าตนเป็นคนเหี้ย